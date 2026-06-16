La columna del navegante: El “cuello de botella” del efectivo

¿Cómo resolver el dilema de la escasez de dinero contante y sonante en manos de los espirituanos? Escambray se abre a la polémica en torno a tan acuciante asunto

Redacción Escambray

16 junio, 2026 - 5:45am

El acceso al dinero en efectivo se ha convertido en un quebradero de cabeza para los cubanos.

Colas kilométricas en las sucursales bancarias para acceder al dinero, falta de efectivo en manos de la población y reticencia de los actores económicos a aceptar pagos en línea agobian la cotidianeidad de los espirituanos. Escambray abre espacio a las opiniones de sus audiencias en torno a un problema que amenaza con volverse crónico y no se resuelve con campañas de un día.

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

2 comentarios

  1. Lucas Pentón González
    16 junio, 2026 at 9:15

    El problema tiene tres dimensiones. Por un lado la paralización progresiva de la economía, sin producciones y servicios que ofertar para recoger circulante ha sumido al banco en saldo emisor que le impide tener recursos financieros. Las opciones de los nuevos sujetos económicos se han dirigido no a producir, sino a revender, lo cual exige de grandes cantidades de moneda que aumenta la circulación monetaria. Otro factor está agravando y es la regulación del precio de nuestra moneda, devaluada por nosotros mismos con el mal llamado reordenamiento, desde afuera y por patrones especulativos. Los proveedores necesitan dinero físico (líquido, en términos económicos) cuando van a invertir y comprar para sus actividades aprobadas y como el Banco no les da el servicio, entonces deciden no poner a circular su dinero inseguro y lo atesoran para usarlo cuando lo necesiten. Son fenómenos objetivos que no se resuelven con leyes jurídicas ni deseos de los organismos estatales. Por otra parte, son muy débiles las instituciones que deben hacer cumplir las regulaciones y su efectividad deja mucho trecho al capricho de los vendedores. No hay forma de estar en todos lados y la realidad se va por encima del deseo, por tanto solo con la estabilidad económica se resolverá el balance financiero, lo demás es puro deseo incontrolable de ayudar al comprador desamparado, más por la ineficiencia del supuesto modelo económico y de sus cuerpos supervisores que por el lanzamiento de normas jurídicas que la realidad hace añicos.

    Responder
  2. Amilkar Faildes Lópe%
    16 junio, 2026 at 9:13

    Buenos dias: pienso que hay que entrevistar a los directivos bancarios para ver si tienen alguna solución para este problema.

    Responder

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026