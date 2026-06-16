La columna del navegante: El “cuello de botella” del efectivo

¿Cómo resolver el dilema de la escasez de dinero contante y sonante en manos de los espirituanos? Escambray se abre a la polémica en torno a tan acuciante asunto

El acceso al dinero en efectivo se ha convertido en un quebradero de cabeza para los cubanos.