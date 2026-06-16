Colas kilométricas en las sucursales bancarias para acceder al dinero, falta de efectivo en manos de la población y reticencia de los actores económicos a aceptar pagos en línea agobian la cotidianeidad de los espirituanos. Escambray abre espacio a las opiniones de sus audiencias en torno a un problema que amenaza con volverse crónico y no se resuelve con campañas de un día.
La columna del navegante: El “cuello de botella” del efectivo
¿Cómo resolver el dilema de la escasez de dinero contante y sonante en manos de los espirituanos? Escambray se abre a la polémica en torno a tan acuciante asunto
El problema tiene tres dimensiones. Por un lado la paralización progresiva de la economía, sin producciones y servicios que ofertar para recoger circulante ha sumido al banco en saldo emisor que le impide tener recursos financieros. Las opciones de los nuevos sujetos económicos se han dirigido no a producir, sino a revender, lo cual exige de grandes cantidades de moneda que aumenta la circulación monetaria. Otro factor está agravando y es la regulación del precio de nuestra moneda, devaluada por nosotros mismos con el mal llamado reordenamiento, desde afuera y por patrones especulativos. Los proveedores necesitan dinero físico (líquido, en términos económicos) cuando van a invertir y comprar para sus actividades aprobadas y como el Banco no les da el servicio, entonces deciden no poner a circular su dinero inseguro y lo atesoran para usarlo cuando lo necesiten. Son fenómenos objetivos que no se resuelven con leyes jurídicas ni deseos de los organismos estatales. Por otra parte, son muy débiles las instituciones que deben hacer cumplir las regulaciones y su efectividad deja mucho trecho al capricho de los vendedores. No hay forma de estar en todos lados y la realidad se va por encima del deseo, por tanto solo con la estabilidad económica se resolverá el balance financiero, lo demás es puro deseo incontrolable de ayudar al comprador desamparado, más por la ineficiencia del supuesto modelo económico y de sus cuerpos supervisores que por el lanzamiento de normas jurídicas que la realidad hace añicos.
Buenos dias: pienso que hay que entrevistar a los directivos bancarios para ver si tienen alguna solución para este problema.