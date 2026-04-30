Presidente de Cuba: celebración del 1ro. de Mayo será un desfile por la paz

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, reiteró hoy la convocatoria al Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y aseguró que será un desfile por la paz.
Marchemos unidos: trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, artistas, deportistas, cubanas y cubanos todos, contra el bloqueo genocida y las groseras amenazas imperiales a nuestro país, escribió el mandatario en X.
Díaz-Canel recordó que la celebración se realizará en las calles y plazas de cada municipio del país, bajo el lema central «La Patria se defiende».
Es un llamado a defender el país, desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, termoeléctricas, hospitales, la cultura, el deporte; desde cada trinchera de combate, resaltó la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la convocatoria al desfile.
El acto central por el Primero de Mayo será en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana, donde convergerán los participantes en marchas que iniciarán a las 6:00 a.m. desde varios puntos de la ciudad.
Como cada año, estarán presentes amigos de Cuba en el mundo, a quienes se les agradece por su solidaridad.
Este Primero de Mayo estamos todos convocados a un desfile por la PAZ.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 30, 2026
Marchemos unidos: trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, artistas, deportistas, cubanas y cubanos todos, contra el #BloqueoGenocida y las groseras amenazas imperiales a nuestro país.… pic.twitter.com/MfNZRCYZCC
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