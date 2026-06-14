Pakistán anuncia que EE.UU. e Irán alcanzan un acuerdo de paz y reabrirán el estrecho de Ormuz

El primer ministro paquistaní precisó que el pacto contempla «el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes». Foto: AP News

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este domingo que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, más de tres meses después del inicio del conflicto. La noticia supone un alivio para la economía mundial, gravemente afectada por la interrupción del tráfico marítimo en una de las rutas petroleras más importantes del planeta.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

“Se ha alcanzado un acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”, declaró Sharif en un mensaje difundido en redes sociales durante la madrugada del lunes (hora local). El primer ministro paquistaní precisó que el pacto contempla “el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Según la información facilitada por Pakistán, que ha ejercido como mediador en las intensas negociaciones, la ceremonia oficial de firma del acuerdo tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio en Suiza. Por el momento no se han hecho públicos todos los detalles del entendimiento ni se ha concretado con qué rapidez podrá reabrirse el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo en su totalidad.

Fuentes estadounidenses ya habían adelantado que Washington se comprometía a aliviar el bloqueo impuesto a los puertos iraníes a medida que avance la reapertura del estrecho. Asimismo, el acuerdo incluiría una flexibilización de las sanciones económicas para permitir que Irán incremente la venta de su petróleo y reactive una economía duramente castigada por la guerra y las restricciones internacionales.

La confirmación oficial por parte de Washington y Teherán sigue pendiente, pero el anuncio de Islamabad ha generado expectativas de un rápido retorno a la estabilidad en una región sometida a una escalada bélica sin precedentes en los últimos meses.