Presidente de Cuba chequea el Abasto de Agua en La Habana, y visita el municipio del Cerro

Díaz-Canel visitó la fuente de abasto Aguada del Cura, ubicada en el capitalino municipio de Boyeros. Después, estuvo en tres entidades económicas del Cerro

El Presidente Díaz-Canel quiso conocer en qué lugares de la capital se notan las mejorías derivadas del Programa Integral. (Fotos: Estudios Revolución)

Como parte del seguimiento permanente que la dirección del país hace al Programa Integral de Aseguramiento del Abasto de Agua en La Habana -empeño que ya pasa revista a la situación de toda la Isla-, este miércoles en la mañana el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la fuente de abasto “Aguada del Cura”, ubicada en el capitalino municipio de Boyeros.

El Jefe de Estado escuchó allí una explicación pormenorizada sobre una fuente que suministra el preciado líquido al Sistema Central de Abasto; a la ciudad de Santiago de las Vegas, en el municipio de Boyeros -con una población superior a los 15 730 habitantes-; y a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional “José Martí”.

Como se analizó en el encuentro, entre los desafíos más importantes que ha habido que diagnosticar en “Aguada del Cura”, para el consiguiente trabajo, están el deterioro de la infraestructura civil, la inexistente automatización en el nudo de distribución, el desgaste en la conductora hacia Santiago de las Vegas, y la inestabilidad eléctrica en la fuente de abasto.

Tales situaciones conformaron un plan de trabajo que incluye, entre otras tareas, el mantenimiento integral de la Estación de Bombeo; la recuperación de la automatización básica; restauración de la conductora hacia Santiago de las Vegas; y acciones para garantizar la estabilidad eléctrica.

Díaz-Canel visitó tres actores económicos que están inmersos en la búsqueda de caminos y combinaciones para una proyección más eficiente en el entramado nacional.

El Presidente Díaz-Canel quiso conocer en qué lugares de la capital se notan las mejorías derivadas del Programa Integral. El municipio de Arroyo Naranjo, por ejemplo, fue señalado como un escenario donde se palpan avances; al tiempo de reconocerse que Boyeros y el Cotorro presentan las situaciones más desfavorables; cuyas causas apuntan, sobre todo, a la falta de equipos de bombeo.

Como en otras ocasiones, se pasó revista a lo que sucede en la provincia de Santiago de Cuba y en otros lugares del país. El dignatario preguntó por el municipio de Manzanillo en la provincia de Granma -donde la situación es difícil-. En la jornada de análisis también afloraron las provincias de Matanzas y de Pinar del Río, como territorios que presentan panoramas complejos en relación con el abasto de agua.

Un concepto quedó explícito durante el encuentro, y en él hizo hincapié el Jefe de Estado: Detrás de cada cifra que habla sobre afectaciones por déficit de agua, está la vida de personas que esperan porque su situación desfavorable sea revertida. El número de afectados, incluso decreciendo, sigue siendo el reto esencial y la razón de todo desvelo, porque expresa la existencia de quienes todavía no se benefician con los esfuerzos del Programa Integral.

La de este miércoles, fue una jornada que contó también con la presencia de la viceprimera ministra, Inés María Chapman Waug; del presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez; del primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, Liván Izquierdo Alonso; así como de la Gobernadora de la capital, Yanet Hernández Pérez, entre otros directivos y expertos.

Aprovechar las oportunidades que plantean las Transformaciones

Una vez que concluyera la visita a la fuente de abasto “Aguada del Cura”, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba tomó rumbo al municipio capitalino del Cerro, donde visitó tres actores económicos que están inmersos en la búsqueda de caminos y combinaciones -a punto de partida de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales que vive Cuba-, para una proyección más eficiente en el entramado nacional.

El primer punto en el itinerario fue la Empresa de Materiales Higiénico Sanitarios (MATHISA). Allí, el Jefe de Estado fue informado sobre una entidad que en estos tiempos se ha propuesto cambios organizativos, encadenamiento con otros actores económicos, y el desarrollo de estrategias favorables de venta.

Luego de conversar sobre temas de importancia como el cuidado de la fuerza laboral de la Empresa, y después de recorrer un área de producción en funcionamiento, el mandatario dijo que en unos meses la dirección del país volverá a visitarlos, para saber de primera mano cómo la dinámica de las Transformaciones habrá obrado cambios, para bien, en la entidad.

El Grupo PRODANCO -Mipyme que oferta pinturas y artículos de ferretería fue visitado por Díaz-Canel.

Hidrox -Mipyme dedicada en lo fundamental a los servicios de limpieza de 16 hospitales e institutos del sistema nacional de Salud-, fue el siguiente lugar visitado por el dignatario. Allí, el presidente del emprendimiento, Luis Miguel Morejón, comentó a Díaz-Canel Bermúdez sobre un tema abordado días atrás en un intercambio de la dirección del país con protagonistas del sector social: la existencia de trabas que actualmente frenan la gestión y el crecimiento de ese actor económico.

El empresario y su equipo de trabajo reflexionaron, de conjunto con el Jefe de Estado, acerca de proyectos, de alianzas y de nuevas actividades posibles, todas enfocadas en que Hidrox funcione mejor y en que, desde el municipio, el país también pueda ganar.

El Grupo PRODANCO -Mipyme que oferta pinturas y artículos de ferretería-, fue el tercer actor económico visitado este miércoles por el Presidente Díaz-Canel Bermúdez. Con una amplia gama de ofertas, la tienda y amplios espacios para almacenamiento dejaron ver fortalezas como el orden y la disciplina.

Daniel Abner Ramírez Rodríguez, fundador del emprendimiento, mostró anaqueles y producciones que tienen detrás la filosofía de un esfuerzo sostenido. Actualmente la mirada de quienes llevan adelante a PRODANCO está puesta en las oportunidades que traen las 176 Transformaciones, las cuales -dijo Daniel en un momento a los periodistas- son una suerte de alivio, de contrapeso a las adversidades que impone el férreo bloqueo imperial con su implacable cerco energético.