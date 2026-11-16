La Habana es un misterio, un estado de ánimo (+fotos)

La capital cubana conmemora 507 años de su establecimiento definitivo junto a la bahía, una fecha incuestionable frente a la polémica sin zanjar sobre el orden fundacional de las primeras villas

“Lo más importante es La Habana real, salvable, en peligro”, sentenció Eusebio Leal.

Este 16 de noviembre, cuando se cumplen 507 años del establecimiento de San Cristóbal de La Habana en su emplazamiento definitivo junto a la bahía de Carenas, la capital cubana vuelve a erigirse como el centro gravitacional de la historia y la cultura de la nación.

Mientras otras villas fundacionales aún dirimen con hipótesis y especulaciones el orden exacto de su nacimiento, La Habana celebra con certeza la fecha en que echó raíces definitivas a la sombra de una ceiba, un hito que la historiografía nacional ha consagrado como su verdadero punto de partida y que la distingue como la urbe que, desde entonces, no ha cesado de reinventarse.

Algunas polémicas de aquellos años iniciáticos aún siguen sin zanjarse. Cuál fue la cuarta villa, por ejemplo, un lugar que se disputan Sancti Spíritus y Camagüey con una vehemencia que emergió al calor de las celebraciones por sus medios milenios y que generó confusión pública cuando las de Puerto del Príncipe precedieron a las de la villa del Yayabo.

Eusebio Leal, sin embargo, advirtió tempranamente contra lo que llamó la “guerra de vanidades de las primeras villas”, una disputa que, a su juicio, distraía la atención de lo esencial: la ciudad real, la que existe, la que se puede salvar y legar.

Para Leal, la discusión sobre cuál se fundó primero resultaba “bizantina”. Su postura fue siempre clara y así lo expresó: “Cuando hablamos de la fundación de la ciudad nos referimos a su asiento definitivo”. Y esa certeza fue la que permitió que La Habana conmemorara en 2019 sus 500 años con una fecha incuestionable: el 16 de noviembre de 1519, cuando bajo la ceiba del Templete se ofició la primera misa y el primer cabildo.

La Habana celebra con certeza la fecha en que echó raíces definitivas a la sombra de una ceiba.

“Lo más importante es La Habana real, salvable, en peligro”, sentenció, porque la ciudad que merece el destino de ser capital de todos los cubanos no se define por un acta perdida, sino por la memoria popular que durante siglos ha llevado ofrendas al árbol fundacional.

Ese lugar de privilegio en la historiografía no es arbitrario. Ya en el siglo XVIII, José Martín Félix de Arrate la llamó “Llave del Nuevo Mundo y Antemural de las Indias Occidentales”, con lo cual condensaba su valor estratégico para el comercio y la defensa del imperio.

Su puerto se convirtió en escala obligada de las flotas que unían España con América, y esa condición de encrucijada le dio una fisonomía única, mezcla de estilos, de gentes y de culturas.

Leal la definió como “un misterio, un estado de ánimo donde se fundieron las arquitecturas, los estilos, la forma”, y subrayó su universalidad: una ciudad donde se reúnen cubanos de todas las provincias y del mundo, y que por ello se vuelve “más representativa, más hermosa, más bella”.

Su Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982, es testimonio vivo de esa fusión; pero La Habana, más que piedra y memoria, es también la obra de restauración que Leal impulsó durante más de medio siglo, convencido de que “no se puede ir al futuro sin el pasado”.

“No solo vivimos del pan; vivimos también de la belleza”, dijo al referirse a la Ciudad Maravilla, título que sucedió al de Patrimonio de la Humanidad. Bajo su dirección, el 500 aniversario se vinculó con la recuperación de teatros, fortalezas, viviendas y espacios públicos, y con una labor educativa que involucró a niños y jóvenes en el cuidado de su ciudad.

Este 16 de noviembre, cuando el calendario marque 507 años desde aquel primer cabildo, La Habana volverá a recorrer el camino hacia la ceiba. Y lo hará, como quería Leal, no como una meta alcanzada, sino como un punto de partida: “un movimiento popular, jamás una consigna”, una oportunidad para que los habaneros se apropien de su historia y asuman el compromiso de ennoblecerla.

Mientras Sancti Spíritus y Camagüey continúan, quizá para siempre, la discusión sobre quién llegó primero, la capital celebra su propia certeza: la de una ciudad que encontró en su bahía el sitio definitivo.