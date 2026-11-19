Los contratos de producción cooperada de bienes y prestación de servicios figuran entre las alternativas que pone en práctica la entidad fomentense

El emblemático Café Express renace gracias a las transformaciones en el sector del Comercio. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Una treintena de establecimientos pertenecientes al sector del Comercio y la Gastronomía en el municipio espirituano de Fomento han sido reanimados hasta la fecha, gracias a la cooperación con actores no estatales; una apuesta por llevar más y mejores servicios a los habitantes del territorio.

Así lo precisó a Escambray Jorge Lugones Morales, comunicador institucional de la entidad, quien apuntó que “la acogida del pueblo es positiva, pues los precios, sobre todo en los Mercados de Barrio, se encuentran por debajo de los puntos de venta privados”.

Los contratos de producción cooperada de bienes y prestación de servicios figuran entre las alternativas que pone en práctica la empresa fomentense para reanimar su objeto social; uno de los propósitos de las transformaciones económicas que emprende el país. La piscina del emblemático hotel Escambray, Los Tronquitos, aledaño al restaurante El Criollo, El Dimú y el Café Express cobran nueva vida, al decir de Lugones Morales.

Además, una parte de las bodegas situadas en los Consejos Populares, sobre todo urbanos, son arrendadas por trabajadores por cuenta propia para acercar a la población productos de primera necesidad.

Según la fuente, aún no sucede así con las bodegas en áreas rurales, pues se dificulta la transportación de mercancías, al no contar Fomento con distribuidoras ni mipymes mayoristas.

Para finales de este mes, la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía en el municipio prevé abrir la tienda situada en el Reparto 26 de julio con nueva imagen y ofertas variadas.