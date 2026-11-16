Felicita Presidente cubano a La Habana en el aniversario 507 de su fundación

Díaz-Canel señaló la necesidad de proteger a la capital tanto de los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos como de la desidia y la indisciplina social

La Habana arriba a sus 507 años convertida en un símbolo de la nación cubana. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó este lunes a La Habana en ocasión del aniversario 507 de su fundación y llamó a continuar los esfuerzos para preservar la capital frente a las dificultades.

A través de la red social X, el mandatario afirmó que el cumpleaños de la capital recuerda a sus habitantes cuánto le deben a una ciudad considerada como la capital de todos los cubanos, y señaló la necesidad de protegerla tanto de los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos como de la desidia y la indisciplina social.

De igual forma, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, felicitó a la Villa de San Cristóbal de La Habana y la calificó como un símbolo vivo de historia, cultura y tradición, escenario además de acontecimientos trascendentales que han marcado el devenir de la nación durante más de cinco siglos.

Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero destacó que La Habana arriba a sus 507 años convertida en un símbolo de la nación cubana, al recordar una definición del Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal Spengler, quien la describió como un «símbolo completo y absoluto de la nación».

Fundada el 16 de noviembre de 1519 bajo el nombre de Villa de San Cristóbal de La Habana, la ciudad se consolidó con el paso de los siglos como el principal centro económico, político y cultural de Cuba.

Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982, constituye uno de los conjuntos coloniales mejor conservados de América Latina.