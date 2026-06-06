Presidente de Cuba felicita al Minint por su aniversario 65 (+post)

En su perfil oficial en la red social X, el presidente cubano calificó a quienes integran las filas del Minint como “centinelas incansables de la patria”

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, transmitió hoy un mensaje de felicitación a los combatientes del Ministerio del Interior (Minint) por el aniversario 65 de esa institución.

En su perfil oficial en la red social X, el presidente cubano calificó a quienes integran las filas del Minint como “centinelas incansables de la patria”.

“A pesar de los planes de todo tipo, del accionar inescrupuloso en la guerra sucia y no declarada contra #Cuba, no han podido aniquilar a la Revolución porque, entre otras razones, los hemos tenido a ustedes: centinelas incansables de la Patria. ¡Felicidades en sus 65 al MININT!”, escribió el mandatario.

La víspera, el jefe de Estado manifestó que la fundación del Ministerio del Interior el 6 de junio de 1961 tiene sus raíces en estructuras organizativas creadas durante la lucha guerrillera.

A pesar de los planes de todo tipo, del accionar inescrupuloso en la guerra sucia y no declarada contra #Cuba, no han podido aniquilar a la Revolución porque, entre otras razones, los hemos tenido a ustedes: centinelas incansables de la Patria.



¡Felicidades en sus 65 al MININT! pic.twitter.com/b88mw9Y1fh — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 6, 2026

“Particularmente el Cuerpo de Servicio Secreto del Estado Mayor del Ejército Revolucionario 26 de Julio en los territorios liberados por el Segundo Frente Oriental Frank País», expresó el mandatario durante un acto por el cumpleaños 95 del líder de la Revolución cubana Raúl Castro, y el aniversario 65 del Minint.

Díaz-Canel recordó que la orden para la creación de ese cuerpo rebelde fue firmada por el entonces comandante y jefe del Segundo Frente, Raúl Castro.

El documento nos devela, dijo, la preclara visión del joven comandante de aquel frente guerrillero quien, con apenas 27 años, entendió la importancia de contar con una estructura que le permitiera conocer y enfrentar –y citó textualmente a Raúl-, “todo aquello que pueda afectar, comprometer o poner en peligro la seguridad de nuestras fuerzas rebeldes”.

Esa temprana concepción de alerta defensiva, de jamás bajar la guardia, de estudiar, prever y diseñar enfrentamientos a los planes del enemigo, adelantándonos a ellos con determinación y astucia, lo han acompañado a él durante toda su vida revolucionaria, en función de un objetivo, proteger y defender al pueblo de riesgos y amenazas, indicó.

El presidente cubano afirmó que bajo esos principios y junto con Fidel (Castro), Raúl ha sido maestro, guía e inspiración para los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.