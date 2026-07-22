Nicaragua: Elecciones sí, pero propias, afirma copresidenta

Rosario Murillo explicó que la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral trabajan en la preparación de planes y consultas, con el objetivo de presentar en un tiempo prudencial la propuesta solicitada

Nicaragua reiteró su negativa a ser colonia, esclavo o sirviente de potencias extranjeras.

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo afirmó este miércoles que el país avanza hacia la construcción de elecciones libres, dignas, soberanas y propias, organizadas desde la soberanía nacional y de acuerdo con la voluntad del pueblo.

“Elecciones sí, pero elecciones propias”, subrayó la mandataria en su alocución diaria en medios de prensa del poder ciudadano, al rechazar el retorno de procesos electorales que, según recordó, fueron diseñados, dirigidos y condicionados por Estados Unidos.

La copresidenta afirmó que Nicaragua es un país digno y un pueblo de Dios, glorioso, bendito y heroico, que no permitirá nuevamente elecciones “contra el pueblo”.

“Cuando decimos propias, son de nuestro pueblo bendito, diseñadas, organizadas desde nuestra soberanía nacional, desde nuestra dignidad nacional para elegir a los mejores nicaragüenses que sabemos de luchas y de honor”, expresó.

Murillo informó que ya avanzan las consultas entre las instituciones involucradas para elaborar los documentos, análisis y propuestas orientadas a fortalecer las bases constitucionales e institucionales del Estado nicaragüense.

Explicó que la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral trabajan en la preparación de planes y consultas, con el objetivo de presentar en un tiempo prudencial la propuesta solicitada por el presidente y jefe de Estado, Daniel Ortega.

El propósito, señaló, es consolidar la paz, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de la lucha contra la pobreza, lo que definió como el bienestar de las familias nicaragüenses.

“Elecciones nicaragüenses, para nicaragüenses, diseñadas, orientadas, coordinadas por instituciones del Estado nicaragüense”, enfatizó Murillo, quien vinculó ese proceso con la continuidad de los programas sociales y las obras en salud, educación, infraestructura, carreteras, puentes y viviendas.

La copresidenta también se refirió a declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sobre la necesidad de que las futuras reformas constitucionales y electorales garanticen procesos decididos por Nicaragua y no por las potencias extranjeras.

“No son elecciones al gusto de las potencias, son elecciones del pueblo de Nicaragua”, afirmó.

Recordó que, en el pasado, los procesos electorales aquí fueron dirigidos, organizados y condicionados por Estados Unidos, incluso mediante amenazas de continuidad de la guerra si la población votaba por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

“Así se hacían las elecciones”, rememoró la copresidenta, al destacar la necesidad de

trabajar para garantizar la paz, estabilidad y seguridad y que «podamos vivir de acuerdo con nuestra voluntad, que es soberana”.