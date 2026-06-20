Profiere Ucrania amenazas de ataque contra Belarús

Últimamente, Zelenski ha hecho varias declaraciones provocadoras respecto a Belarús, en las cuales Minsk y Moscú ven un intento de arrastrar a Belarús al conflicto

Zelenski amenazó con desplegar nuevos sistemas de drones en la frontera ucraniano-belarusa. (Foto: PL)

El presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, declaró este sábado, dirigiéndose a su par belaruso, Alexandr Lukashenko, que está dispuesto a dar la orden de atacar los equipos del país vecino, cercanos a la frontera común.

«En su territorio, en dos regiones fronterizas con Ucrania, hay equipos que coordinan el fuego. Que retire esos equipos, que los apague. Creo que una semana le bastará para hacerlo. Si no lo hace, lo haremos nosotros», dijo Zelenski a la prensa.

Más temprano, Lukashenko afirmó que la situación en la frontera con Ucrania es «más tensa que nunca» y ordenó reforzar la defensa de la región.

Hace tres días, Zelenski amenazó con desplegar nuevos sistemas de drones en la frontera ucraniano-belarusa.

Últimamente, Zelenski ha hecho varias declaraciones provocadoras respecto a Belarús, en las cuales Minsk y Moscú ven un intento de arrastrar a Belarús al conflicto.