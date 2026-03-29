Protestas «No Kings» sumaron a millones en Estados Unidos

Más de un año después de asumir el cargo, Trump cuenta con un bajo índice de aprobación, alrededor del 40 por ciento

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Por tercera vez en menos de un año millones de personas protagonizaron hoy en Estados Unidos la gran jornada «No Kings» (Sin Reyes) en oposición a las políticas del presidente Donald Trump en su segundo mandato.

Más de 3 300 eventos se programaron y transcurrieron en varias ciudades, a lo largo de los 50 Estados de la Unión, desde Washington, D.C., la capital, pasando por Atlanta, Nueva York, Boston, Chicago, Saint Paul o Los Ángeles.

Multitud de pancartas con consignas contra las guerras ilegales de Trump; otras que exigían frenar el autoritarismo; que se vaya Trump; no al fascismo o que cambien las estrategias de las agencias de inmigración que aterrorizan a las comunidades del país, formaron parte del enorme pliego de demandas visibles en las calles estadounidenses.

En Saint Paul, Minnesota, Bruce Springsteen, uno de los compositores y músicos más influyentes de Estados Unidos, subió al escenario para interpretar su canción ya convertida en himno “Streets of Minneapolis”, que estrenó a principios de este año y dedicó a Renee Good y Alex Pretti, dos connacionales asesinados a manos de agentes de inmigración en Minneapolis en el contexto del rechazo a los operativos de control.

También el senador Bernie Sanders estuvo en Minnesota. Desde allí envió un mensaje en el cual criticó fuertemente a la administración del presidente Trump y a su círculo más cercano.

El Times Square, en Nueva York, fue escenario de una marea humana y en esta capital también se vivió la masividad. No faltaron incluso los que asistieron recién llegados de Cuba tras participar en un Convoy solidario que llevó a la isla ayuda para la población afectada por el reforzamiento brutal del bloqueo por parte del Gobierno de Trump.

En ese sentido, la jornada fue igualmente un momento para reclamar el fin del bloqueo a Cuba y el cese de la hostilidad de la actual administración hacia la mayor de las Antillas.

Durante la primera manifestación «No Kings», en junio pasado, asistieron varios millones de personas desde Nueva York hasta San Francisco, mientras que la segunda edición de la protesta, en octubre, reunió a unos siete millones, de acuerdo con cifras de los organizadores.

La movilización de este sábado pudo ser aún mayor. Más de un año después de asumir el cargo, Trump cuenta con un bajo índice de aprobación (alrededor del 40 por ciento), algo que enciende alarmas entre miembros del Partido Republicano, porque en noviembre serán las elecciones de medio término y los demócratas podrían arrebatarles el control de una o las dos cámaras del Congreso.

La marea antiTrump traspasó los límites de Estados Unidos para extenderse a ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma.