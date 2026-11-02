Proyectil provoca agujero en buque frente a las costas de Omán

El suceso se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de la navegación en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y las rutas marítimas adyacentes

El buque y sus tripulantes se encontraban a salvo y que no se notificaron consecuencias para el medio ambiente. (Foto: PL)

Un buque fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido frente a las costas de Omán, sin que se reportaran víctimas entre la tripulación ni daños ambientales, informó este lunes la Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO).

En un comunicado, la entidad indicó que recibió un aviso sobre el incidente, ocurrido a nueve millas náuticas al noreste de Lima, en territorio omaní.

Según el reporte, el capitán de la embarcación comunicó que un proyectil no identificado impactó contra el costado de estribor y provocó una perforación en el casco.

La UKMTO confirmó que el buque y sus tripulantes se encontraban a salvo y que no se notificaron consecuencias para el medio ambiente.

La institución no precisó el tipo de proyectil empleado, la identidad de los responsables del ataque ni las características, procedencia o destino de la embarcación.

Ante el incidente, la dirección británica recomendó a los buques que navegan por la zona mantener la máxima precaución y comunicar cualquier actividad sospechosa.

El suceso se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de la navegación en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y las rutas marítimas adyacentes, escenario de diversos ataques e incidentes contra embarcaciones comerciales en los últimos meses.

La situación se inscribe, además, en las tensiones entre Irán y Estados Unidos en torno a la navegación por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas estratégicas para el transporte mundial de petróleo y otras materias primas.