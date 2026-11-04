12 preguntas para conocer la Unesco

«Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz»

¿Qué es la Unesco?

— Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y se la conoce como Unesco por sus siglas en inglés: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, es una institución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se dedica a la promoción, difusión y defensa del saber científico y cultural de la humanidad.

2. ¿Cuál es la importancia de esta organización?

—Esta organización mundial desempeña un papel vital en la protección de los fundamentos sociales y culturales que sustentan la estabilidad, la dignidad y la recuperación de las comunidades afectadas por crisis. Al proteger estos pilares, ayudamos a garantizar que las sociedades puedan reconstruir no solo la infraestructura, sino también la confianza, la identidad y la capacidad colectiva para avanzar.

3. ¿Cuándo fue creada?

—La Unesco fue creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, junto con otros organismos de la ONU (como el Unicef y el Fondo Monetario Internacional), con la misión de establecer un nuevo orden internacional. En el contexto global de devastación por la guerra, se buscó crear instituciones que estuvieran dedicadas a trabajar por la estabilidad y prevenir conflictos futuros, pues el enfrentamiento entre países había generado unos niveles de devastación humanitaria y material sin precedentes.

En las décadas de 1960 y 1970, el trabajo de la Unesco se enfocó en fortalecer su influencia a nivel global en las áreas de educación y cultura.

En las décadas de 1980 y 1990, la Unesco amplió su enfoque para incluir las nuevas realidades y desafíos internacionales, vinculados al creciente impacto de la globalización. Así, desarrolló programas destinados a preservar la diversidad cultural y a promover el acceso a la educación tecnológica de manera equitativa.

A su vez, mantuvo su trabajo en la protección y promoción del patrimonio, la cultura y la ciencia, pero incorporó nuevas estrategias destinadas a enfrentar desafíos como el cambio climático y la revolución digital.

4. ¿Cuales son los objetivos de la Unesco?

Promover el acceso a una educación de calidad para todas las personas, sin distinción de género, raza ni condición socioeconómica.

Apoyar iniciativas que promuevan el uso responsable de los recursos naturales y el cuidado ambiental.

Cuidar sitios y prácticas culturales y naturales de importancia universal.

Apoyar el desarrollo de medios de comunicación libres e independientes.

Garantizar el acceso equitativo a la información científica, educativa y cultural.

Promover la cooperación internacional de la investigación científica y el uso de tecnologías avanzadas para resolver problemas globales.

Celebrar y proteger las diferentes culturas del mundo para promover el entendimiento intercultural.

5. ¿Donde se encuentra la sede?

—La sede central de la Unesco se encuentra en París, Francia. En la actualidad, tiene más de cincuenta oficinas y 2.300 empleados en todo el mundo.

6. ¿Cuáles son las actividades actuales de la Unesco?

—Entre las principales actividades de la Unesco en la actualidad, están la promoción de la educación, la protección del patrimonio cultural y natural, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la mejora de la libertad de expresión y comunicación.

7. ¿Cuáles son los programas más importantes de la Unesco?

Entre los programas más importantes se encuentran el Programa Educación para Todos, el Programa del Patrimonio Mundial, el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y la Iniciativa Global para la Alfabetización.

8. ¿Cuántos países colaboran con la Unesco?

La Unesco cuenta con 193 Estados miembros y 11 miembros asociados que colaboran en sus actividades y programas.

9. ¿Cuáles son los principales logros de la Unesco?

—Los principales logros de la Unesco incluyen la protección de sitios naturales y culturales como patrimonio de la humanidad, el aumento de la tasa de matriculación escolar a nivel global, el aumento de la tasa de la alfabetización, la creación de una gran red de reservas de biosfera para la conservación ambiental y la protección de documentos y archivos del patrimonio cultural.

10. ¿Qué programas defiende la Unesco en la actualidad?

—En la actualidad, la Unesco enfoca su trabajo en las diferentes áreas a través de programas específicos. El impacto de estos programas beneficia a muchas comunidades a nivel global en diferentes sectores:

Educación

Con el objetivo de promover una educación de calidad inclusiva y equitativa, la Unesco busca garantizar que todas las personas, especialmente las más vulnerables, tengan acceso a una educación que les permita desarrollar su potencial a lo largo de la vida.

En este sentido, la Agenda Educación 2030, vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), es uno de sus marcos de acción más importantes. Esta agenda busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas, con especial atención a los grupos más desfavorecidos.

Además, a través de la Alianza Mundial para la Alfabetización en el Marco del Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, la Unesco trabaja para fortalecer la alfabetización de jóvenes y personas adultas, especialmente en los países y grupos con mayores necesidades educativas.

Cultura

En el área cultural, la Unesco tiene el objetivo de asegurar que los sitios y prácticas de gran valor cultural sean preservados y cuidados por las generaciones presentes y futuras.

En este aspecto, el Programa del Patrimonio Mundial es uno de los más destacados. Administra la lista del Patrimonio Mundial, que protege sitios culturales y naturales de gran importancia. Este programa no solo asegura su preservación, sino que también promueve el turismo sostenible y el desarrollo comunitario alrededor de ellos.

Además, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial se centra en la protección y promoción de las tradiciones y expresiones culturales vivas. A través de esta convención, se busca preservar las prácticas culturales, como festivales, artes y habilidades tradicionales, que son vitales para la identidad cultural de las comunidades y pueblos de todo el mundo.

Ciencia

Respecto a la ciencia, el objetivo de la Unesco es fomentar la cooperación internacional en investigación científica y promover el uso responsable de la ciencia y la tecnología.

El Programa de Ciencias Básicas (BSP) promueve la investigación y la educación en ciencias fundamentales como la física, la química y las ciencias de la vida. El BSP apoya la creación de redes científicas, la formación de investigadores y la difusión de conocimientos esenciales para el avance de la ciencia y la tecnología en general.

Por otro lado, la Unesco fomenta la creación de redes de centros de investigación y laboratorios. Por ejemplo, la Red de Centros de Investigación en Ciencias Sociales facilita la colaboración interdisciplinaria y apoya la investigación en áreas claves como la pobreza, el cambio social y la gobernanza.

Otro proyecto de gran importancia en el área científica es el Programa Internacional para la Ciencia y la Tecnología (PST), que impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías y la investigación en áreas fundamentales como la salud, la energía y el medio ambiente. Este programa promueve la colaboración internacional para encontrar soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a los desafíos globales actuales.

Comunicación e información

En el ámbito de la comunicación y la información, la Unesco se propone promover el acceso libre y equitativo a la información y apoyar el desarrollo de medios de comunicación libres e independientes.

En este sentido, el Programa para la Información y la Comunicación Abiertaasiste el desarrollo de medios de comunicación independientes y promociona la creación de entornos informativos accesibles y diversos.

Por su parte, el proyecto Registro de la Memoria del Mundo se dedica a la preservación de documentos y archivos de importancia histórica y cultural. Mediante este programa, la Unesco protege y asegura el acceso a patrimonio documental invaluable, como manuscritos antiguos y grabaciones históricas, que son esenciales para la investigación y la educación a nivel global.

Desarrollo sostenible

Con el objetivo de integrar principios de sostenibilidad en las políticas y prácticas globales, la Unesco se enfoca en promover un desarrollo económico y social que respete el medio ambiente.

El Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se dedica a integrar los principios de sostenibilidad en los sistemas educativos. El objetivo es que las nuevas generaciones tengan la conciencia y las habilidades necesarias para abordar los desafíos ambientales y promover prácticas sostenibles.

Por su parte, a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Unesco trabaja en colaboración con los gobiernos de diferentes países y otorga apoyo y asistencia a los programas que implementan iniciativas específicas destinadas al desarrollo sostenible.



11. ¿Cuáles han sido los logros de la Unesco?

—Gracias al esfuerzo constante, la Unesco ha tenido logros significativos en sus diferentes áreas de trabajo:

Patrimonio de la humanidad. Más de 1.200 sitios se encuentran protegidos por la Unesco como patrimonio de la humanidad por su valor cultural o natural. Entre ellos, se encuentran sitios como Machu Picchu en Perú, la Gran Muralla China, el Taj Mahal en la India, Chichen Itzá en México, el salar de Uyuni en Bolivia, las montañas de la Luna en Uganda y la acrópolis de Atenas en Grecia.

Educación inclusiva y equitativa. La tasa de matriculación en educación primaria a nivel mundial alcanzó el 91 % en 2019, un aumento significativo respecto al 82 % en 2000, gracias a los esfuerzos de la EPT y otras iniciativas globales.

Reducción del analfabetismo. Entre 2000 y 2015, el índice de analfabetismo global entre adultos mayores de 15 años disminuyó del 16 % al 14 %.

Cuidado de biosferas. En la actualidad, existen más de setecientas reservas de biosfera en 124 países, que protegen aproximadamente el 5 % de la superficie terrestre del planeta. Estas reservas combinan conservación y desarrollo sostenible, con más de cien proyectos de investigación y gestión en curso.

Memoria del mundo. Desde su creación en 1992, el programa de Documentos Preservados ha inscrito más de cuatrocientos documentos y archivos en la lista de la Memoria del Mundo, incluyendo manuscritos antiguos, como los Rollos del Mar Muerto y la Magna Carta.

Educación para el desarrollo sostenible. Se integraron contenidos y estrategias de educación para la sostenibilidad en currículos escolares de más de sesenta países y diez mil escuelas.

Diversidad cultural. Desde 2003, se inscribieron más de quinientas prácticas y expresiones culturales en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad para su promoción, celebración y protección.

12. ¿Desafíos de la Unesco?

—En la actualidad, la Unesco enfrenta diferentes desafíos.

La desigualdad en la educación sigue siendo un problema fundamental. A pesar de los logros alcanzados por diferentes programas, sigue existiendo una gran cantidad de personas que no pueden acceder a la educación elemental. La brecha empeora especialmente en regiones afectadas por conflictos, pobreza o crisis humanitarias, como Siria, Yemen, Ucrania, Afganistán y Sudán del Sur.

Por otro lado, estos contextos críticos también afectan otras áreas relativas a la Unesco, como la protección del patrimonio cultural. Los conflictos armados y los desastres naturales amenazan la conservación de sitios históricos y culturales.

Otro de los problemas fundamentales de la Unesco tiene que ver con su propio financiamiento y el acceso a recursos. El organismo depende de las contribuciones económicas de países miembros y donantes. En la actualidad, algunos países están reduciendo sus aportes y esto complica la sostenibilidad de sus iniciativas.

*Con información del sitio web de la organización.