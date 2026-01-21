Publican decreto ley para perfeccionar y actualizar margo legal de la aduana cubana

Se mantiene lo regulado en cuanto a facilidades de importación de aseo, medicamentos, insumos médicos y alimentos de carácter no comercial, así como en cuanto a los beneficios para importar plantas eléctricas superiores a 900 vatios

La Gaceta Oficial No. 7 (ordinaria), publicada este miércoles, contiene el Decreto Ley 108, Ley de Aduanas, y varias disposiciones complementarias que continúan el proceso de perfeccionamiento institucional y de actualización del marco legal que rige las operaciones de la Aduana General de la República (AGR).

En rueda de prensa, autoridades de la AGR explicaron que la normativa, transversal a todo el trabajo de la institución, está en concordancia con los preceptos constitucionales, los estándares internacionales de la Organización Mundial de Aduanas, los principios del derecho administrativo, las normas que rigen el comercio exterior y la realidad económica del país.

Aclararon que el Decreto Ley 108 y sus disposiciones complementarias (Decreto Reglamento 134 y nueve resoluciones) no modifican lo instruido en la Ley 22/20 en cuanto a importaciones no comerciales por personas naturales y jurídicas, ni en la Resolución 175, que establece las regulaciones para exportación no comercial que realizan personas naturales por cualquiera de las vías.

Se mantiene lo regulado en cuanto a facilidades de importación de aseo, medicamentos, insumos médicos y alimentos de carácter no comercial –los representantes de la Aduana insistieron en la conveniencia de que estén separados del resto de mercancías–, así como en cuanto a los beneficios para importar plantas eléctricas superiores a 900 vatios.

William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General, destacó que el Decreto Ley 108 es la principal norma de la AGR, que asegura, moderniza y transversaliza sus procedimientos; garantiza un servicio más ágil, transparente y profesional, en armonía con estándares, contexto y prácticas internacionales.

Explicó que el proceso de elaboración de la norma y sus disposiciones complementarias, de varios años, ha incluido consultas e intercambios con organismos que generaron unos 600 criterios, propuestas y modificaciones que tras evaluación y conciliación fueron incorporados.

Igualmente –precisó–, se hizo un estudio exhaustivo de la normatividad aduanera en varios países y a nivel internacional.

“Estamos eliminando –dijo– una gran dispersión normativa», e informó que con la nueva legislación se derogan 41 normas vigentes hoy.

El Decreto Ley 108, Ley de Aduanas, y las disposiciones complementarias, entrarán en vigor en abril próximo, 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial. En el período hasta esa fecha, se desarrollará un proceso de preparación de las fuerzas de la AGR y en transitorias y organizaciones de comercio exterior. Además, se prevén actualizaciones en los programas de estudio de la Escuela Nacional de Formación Aduanera.

Yamila Martinez Morales, vicejefa de la AGR, destacó que la nueva norma imprime “mayor flexibilidad y transparencia a la gestión aduanera, sin detrimento del control».

Entre otros puntos, define la ventanilla única de aduana, que facilita digitalmente las operaciones de gestores de comercio exterior; garantiza el intercambio seguro de información con organismos relacionados con actividades de importación/ exportación; actualiza el régimen aduanero conforme a instrumentos internacionales e incluye la figura del operador económico autorizado, un programa de la Organización Mundial de Aduanas.

Esas entidades, con una cadena de suministros y una gestión certificadas, tienen una serie de beneficios. Hasta el momento hay 13 operadores económicos certificados y otros tres en proceso.

En la rueda de prensa se informó que están en proceso de implementación acuerdos de reconocimiento mutuo con otras aduanas. Esta semana se oficializó el acuerdo con la aduana de China, y se está trabajando en instrumentos similares con las de Rusia y Vietnam.

Otros elementos del nuevo cuerpo normativo son el reconocimiento de las transitarias como operadores de comercio exterior, la actualización e incorporación de un glosario de términos aduaneros, y la diferenciación de envíos urgentes y de socorro, tanto en circunstancias de emergencia o desastres como por necesidades personales.

Lisette Domínguez, directora de Asesoramiento Jurídico de la AGR, explicó que el texto recoge infracciones aduaneras, según características, que se clasifican como muy graves, graves y menos graves, así como las sanciones administrativas correspondientes para personas naturales y jurídicas, acordes con el ordenamiento jurídico nacional

Precisó que agentes y apoderados tendrán ahora la posibilidad de presentar recursos ante casos de inhabilitación.

William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, reiteró que el Decreto Ley 108 y sus disposiciones complementarias “modernizan nuestra gestión, en armonía con los preceptos internacionales y la realidad del país», garantizando en el contexto actual una mayor facilitación del comercio internacional y nuevas exigencias de seguridad en frontera.