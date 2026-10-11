¿Puede convertirse Viñales en el primer Geoparque Mundial de la Unesco en el Caribe?

Expertos internacionales de la UNESCO evalúan la propuesta para su posible incorporación a la Red Mundial de Geoparques de la organización

Foto: Oficina del Conservador del Valle de Viñales

Expertas internacionales de la UNESCO visitaron el Valle de Viñales para evaluar su posible incorporación a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, según informó en días recientes la Oficina del Conservador del Valle de Viñales (OCVV) a través de sus canales oficiales en redes sociales.

“Esa distinción proyectaría al Valle de Viñales como referente de la conservación y la gestión integral del patrimonio geológico en América Latina”, señala la fuente, pues la evaluación contempla los valores y particularidades que distinguen a este territorio: la singularidad de sus formaciones geológicas y paisajísticas, la presencia de importantes geositios, la biodiversidad asociada a sus ecosistemas y la estrecha relación entre naturaleza, historia y formas tradicionales de vida.

A estos valores se suma un patrimonio cultural material e inmaterial profundamente arraigado, expresado en los saberes campesinos, las prácticas agrícolas, la arquitectura vernácula, las tradiciones y las manifestaciones culturales que conforman la identidad de Viñales.

Como parte de la agenda de trabajo de las expertas, se realizó un productivo conversatorio en el que participaron, además de la directiva del Geoparque Viñales, representantes de otras instituciones del municipio y de la comunidad de emprendedores viñaleros, lo cual permitió a las evaluadoras constatar el compromiso y la sensibilidad de toda la comunidad con el Geoparque y, en general, con los valores que distinguen mundialmente al Valle de Viñales, en su condición de Paisaje Cultural de la Humanidad.

Viñales fue reconocido como el primer geoparque nacional de Cuba en 2021. Antes, en 1999, el Valle de Viñales fue declarado Paisaje Cultural de la Humanidad, convirtiéndose en el primer paisaje en alcanzar esa categoría en Cuba, América Latina y el Caribe.

El ministro de Ciencia, Tecnología y Medioambiente en Cuba, Armando Rodríguez Batista, describió este momento como “un paso histórico para Cuba y el Caribe”.

A través de Facebook, compartió las palabras de Enrique Castellanos Abella, director de Geología del Ministerio de Energía y Minas, quien señaló que esta es la segunda etapa de un proceso que comenzó formalmente en junio de 2025, cuando Cuba presentó a la UNESCO la carta de intención de candidatura del Geoparque Viñales. Cinco meses después se entregó el Dossier (o expediente) del geoparque con todos los requisitos que establece la UNESCO y la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS en inglés), el cual ya fue aprobado satisfactoriamente.

“Para Cuba, el significado de esta evaluación trasciende lo simbólico. Para obtener tal declaración el lugar debe poseer un patrimonio geológico de relevancia internacional. Y Viñales lo tiene. Sus 283,95 km² albergan 57 geositios, de los cuales diez son de relevancia internacional, 23 nacional, 18 regional y seis de relevancia local. Entre sus valores más sobresalientes figuran la variedad de formas cársicas, tanto subterráneas como superficiales, el mayor sistema cavernario de Cuba, las formaciones de mogotes y las evidencias del límite entre el Cretácico y el Paleógeno, donde se extinguió más del 90 por ciento de las especies del planeta. A ello se suma una biodiversidad excepcional: múltiples especies de plantas endémicas, incluidas las que son únicas de la formación de mogotes”, agregó.

Puntualizó, además, que el valor de Viñales no es solo geológico. “El Valle fue reconocido en 1979 como Monumento Nacional y 20 años después un área menor como Patrimonio Mundial de la Humanidad, otorgado por la UNESCO, por sus valores culturales y paisajísticos. Posteriormente, en el 2001, un área aledaña fue declarada Parque Nacional, una categoría del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En correspondencia con la nueva Ley de Patrimonio, el Geoparque Viñales es también Patrimonio Natural de la Nación, siendo una designación de alta trascendencia para el país”.

Añadió que la misión de evaluación es liderada por expertos con una reconocida trayectoria en evaluaciones in situ de geoparques. Asimismo, el equipo del geoparque perteneciente al centro de investigaciones ECOVIDA de la Agencia de Medio Ambiente del ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), ha venido preparándose por años para esta evaluación. Esto incluyó participación cubana en congresos internacionales sobre geoparques y asesoría de expertos de la UNESCO que visitaron Viñales en el 2024 y compartieron sus experiencias con el objetivo que este llegue a ser el primer Geoparque Mundial de la UNESCO en el Caribe.

“El eventual reconocimiento constituiría un hito para Cuba, el Caribe y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), al convertirse en el primer Geoparque Mundial UNESCO de un PEID y el primero de la región caribeña. Cuba no solo estaría ingresando a una red de los más de 200 geoparques en decenas de países; estaría abriendo una puerta para que otras islas del Caribe sigan el mismo camino”, detalló al respecto la representante cubana ante la UNESCO, María del Carmen Herrera Caseiro, en un encuentro con el jefe de la Sección de Ciencias de la Tierra y Geoparques.