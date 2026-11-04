¿Qué lugares y expresiones culturales de Sancti Spíritus figuran en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco?

La tercera villa fundada por los españoles en Cuba es el único lugar de la actual provincia de Sancti Spíritus calificado como Patrimonio de la Humanidad

Las calles de Trinidad cuentan la historia de más de cinco siglos de la tercera villa de Cuba.

Trinidad y el Valle de los Ingenios es el único lugar de Sancti Spíritus que figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. La inscripción data de 1988 y se sustenta en criterios culturales que reconocen el valor excepcional del centro histórico trinitario y del paisaje azucarero del Valle de San Luis, también conocido como Valle de los Ingenios.

El expediente abarca una de las primeras villas fundadas en Cuba, con su Plaza Mayor, el Palacio Cantero, la iglesia parroquial y un entramado de calles empedradas que conservan el aire colonial.

Junto a ese conjunto urbano, el valle conserva huellas de trapiches, haciendas y restos de ingenios, incluida la torre de Manaca Iznaga, que testimonian una etapa decisiva de la economía y la sociedad cubanas entre los siglos XVIII y XIX, marcada por la producción azucarera y la explotación de mano de obra esclavizada.

Trinidad concentra ese reconocimiento mundial junto a un valle que no es un simple telón de fondo: es parte esencial del expediente patrimonial y un testimonio del paisaje cultural del azúcar.

Parrandas, punto y son: lo inmaterial que también late en la provincia

En el terreno del patrimonio cultural inmaterial, la expresión de mayor incidencia territorial es el complejo de las parrandas de la región central de Cuba, inscrita en 2018 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. No se trata de una declaratoria individual de cada pueblo, sino de un complejo festivo compartido por 18 comunidades de Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila.

Para el pueblo de Guayos las parrandas son parte de la identidad y la vida misma. (Foto: Archivo de Escambray)

En tierras espirituanas incluye, entre otras, las parrandas de Guayos, Zaza del Medio, Yaguajay y Mayajigua. La rivalidad entre barrios, los fuegos artificiales, los carros alegóricos y el llamado “trabajo de plaza” forman parte de una tradición que se transmite de generación en generación.

A ello se suman inscripciones de alcance nacional que también se practican en la provincia: el punto cubano, reconocido en 2017, con su décima improvisada y su acompañamiento de guitarra o laúd, y la práctica del son, inscrita en 2025. No son declaratorias específicas de Sancti Spíritus, pero forman parte de su vida cultural cotidiana, de sus fiestas y de su memoria musical.

El Día de la Unesco, celebrado cada 4 de noviembre, recuerda la entrada en vigor de la Constitución de la organización en 1946. La efeméride sirve para mirar el patrimonio con rigor: Trinidad y el Valle de los Ingenios concentran la declaratoria mundial en Sancti Spíritus; las parrandas, el punto y el son demuestran que la herencia también se canta, se baila y se festeja.