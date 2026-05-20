Putin y Xi Jinping se reúnen en Beijing

«Hoy nuestras relaciones han alcanzado un nivel sin precedentes, constituyendo un ejemplo de asociación verdaderamente integral e interacción estratégica», declaró Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, se han reunido en Beijing para debatir las cuestiones más importantes y sensibles de las relaciones bilaterales. Las negociaciones se celebran en formato reducido, con la participación de miembros clave de la delegación rusa que acompaña al mandatario en su visita a China.

«Hoy nuestras relaciones han alcanzado un nivel sin precedentes, constituyendo un ejemplo de asociación verdaderamente integral e interacción estratégica. No es casualidad que en nuestra delegación esté presente gran parte del Gobierno de la Federación Rusa, líderes empresariales, representantes de organizaciones sociales y educativas», declaró Putin.

Además, explicó que está previsto comenzar el trabajo discutiendo «los temas clave de la interacción bilateral, principalmente en el ámbito económico». «Luego continuaremos las negociaciones con la participación de las delegaciones», dijo.

«Incluso en el contexto de factores externos desfavorables, nuestra interacción y cooperación económica demuestran una buena y alta dinámica. El volumen de comercio en un cuarto de siglo ha crecido más de 30 veces, y durante varios años consecutivos supera con confianza la marca de los 200.000 millones de dólares», continuó el mandatario ruso.

Según Putin, «la locomotora de la cooperación económica es la interacción ruso-china en el ámbito energético». » En medio de la crisis en Oriente Medio, Rusia mantiene su papel como proveedor confiable de recursos, y China como consumidor responsable de esos recursos», detalló.

Una vez concluida esta fase, las negociaciones pasarán a un formato ampliado. Por la parte rusa participarán 39 personas de la delegación: cinco vice primeros ministros, ocho ministros, representantes de la Administración presidencial, así como delegados del Banco Central de Rusia, directores de corporaciones estatales y dirigentes de grandes empresas rusas.

En este contexto, Putin sugirió que sería apropiado usar un proverbio chino. «Según sabemos, en China se dice: ‘No nos hemos visto un día, pero parece que han pasado tres otoños’. Verdaderamente nos alegramos mucho de verlos», señaló.

«Sincronizamos constantemente nuestros relojes, tanto personalmente como a través de nuestros asistentes de Gobierno. Recuerdo con calidez cómo el año pasado tuvimos aquí la oportunidad de participar juntos en la celebración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial», afirmó el presidente.

Asimismo, recordó que hace 25 años, entre ambas naciones se firmó el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, que calificó de «un documento interestatal fundamental que constituye la base para el desarrollo de la cooperación en todas las direcciones y que mantiene plenamente su vigencia».

Firma de documentos bilaterales

Como resultado de las conversaciones, Putin y Xi firmarán una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la asociación integral y de la cooperación estratégica, así como también para la profundización de las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación.

Asimismo, está previsto que los líderes adopten otra declaración conjunta sobre la formación del mundo multipolar y de relaciones internacionales de un nuevo tipo, según informó previamente el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

(con información de RT)