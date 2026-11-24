En muchas publicaciones se hace alusión a lo inusual de que se formen en las latitudes de Cuba y que sea afectada por este tipo de sistemas

Una de las posibles consecuencias de la situación meteorológica es la inundación de zonas bajas. (Foto: Periódico Guerrillero)

Ya ha circulado bastante información en las redes sobre la situación meteorológica en desarrollo para estos tres días, de fuentes más o menos oficiales. Un evento que más allá de la importancia por los impactos sobre el archipiélago cubano, ha llamado la atención por tratarse de una baja extratropical o ciclón extratropical, mezclándose dudas con informaciones variadas en las que se habla hasta de “un ciclón” (tropical).

Como ya hemos conversado existen diferencias notables entre estos “parientes”: los tropicales y extratropicales. Le invito a leer la ocasión en que le dedicamos una entrega de esta columna a detallar estos sistemas.

Por ello no es para nada incorrecto utilizar el término ciclón extratropical a la par de baja extratropical, todas las bajas presiones pueden ser denominadas ciclones. Sin embargo, como en Cuba la palabra ciclón está “reservada” para los ciclones tropicales, su uso hace que sin ver “el apellido” se asocie el peligro a “un ciclón”, con lo que se pueden perder algunos elementos del mensaje.

De aquella entrega también puede extraer semejanzas y diferencias con los “ciclones”.

En el caso de un ciclón tropical, sus efectos podemos decir que provienen de una sola condición, la presencia del sistema en sí. Un sistema meteorológico que cuando está desarrollado, su estructura se extiende en sentido vertical desde la superficie hasta las capas más altas de la troposfera. Si no hay condiciones que permitan que esta estructura se organice y se mantenga, termina en debilitamiento e incluso disipación. Esto se produce porque todo el mecanismo que absorbe el calor del mar, lo aprovecha y lo “expulsa” por encima tiene que engranarse, ya que de ahí proviene la energía que lo alimenta.

Los vientos más fuertes se concentran, junto a los fenómenos más intensos en las cercanías del centro o en un anillo muy cercano al ojo, cuando hablamos ya de huracanes.

Cuando vemos la estructura de un sistema extratropical, tenemos una circulación de bajas presiones, o ciclónica, en superficie y en las capas bajas de la troposfera, mientras que en las capas altas de la troposfera le correspondes una vaguada y fuertes corrientes.

En los sistemas extratropicales el campo de vientos más intensos o máximos se extiende mucho más alejado del centro del sistema y las áreas de lluvia, en donde además pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos, se relaciona con la posición y evolución de los frentes que forman parte de su estructura.

Es por ello que la posición y movimiento del centro pierde relevancia, más aun cuando se trata de un sistema ciclónico en proceso de formación o génesis, como en esta ocasión. En ese caso el campo de vientos propios del sistema no son significativos y sí las condiciones del tiempo que se pueden producir por una combinación de factores que no son la baja extratropical en sí.

En muchas publicaciones se hace alusión a lo inusual de que se formen en las latitudes de Cuba y que sea afectada por este tipo de sistemas.

Lo poco común realmente es que ocurra en los meses de inicio de temporada invernal, ya que son más usuales entre febrero y marzo, cuando se ha adentrado poco a poco la circulación invernal. Algo que tampoco ocurre solamente bajo los efectos de “El Niño”, pero con su presencia aumenta la frecuencia y la probabilidad.

Lo que más preocupa a muchos es la analogía que se hace con eventos en los que ocurrieron fenómenos impactantes como el caso del Tornado de La Habana en 2019 o granizadas comparables con la de marzo de 2024, que dejaron recuerdo amargos y rastros visibles hasta en las imágenes de satélite. Algunos se aventuran a ponerlo a la par de la “Tormenta del Siglo” de 1993, por ser el mismo tipo de sistema, pero sería casi como comparar un huracán categoría tres con una tormenta tropical, solo por tratarse de ciclones tropicales.

Con la información hasta ahora disponible ¿qué podemos esperar? Una situación favorable para la lluvia, con posibilidad de que sean fuertes e intensas en parte del occidente de Cuba, a partir de la tarde y noche de este martes 24 de noviembre. Esta situación continuará durante el miércoles 25, extendiéndose al centro y pudieran llegar en menor medida hasta el oriente.

Combinado con esta situación un frente frío llegará al occidente al final de ese día o en la madrugada del jueves 26 por lo que la probabilidad de lluvias continuará hasta ese día.

Estas precipitaciones, sobre todo los dos primeros días estarán acompañadas de tormentas eléctricas y con ellas se incrementará la fuerza de los vientos, la altura de las olas y es posible que de manera aislada ocurran tormentas locales severas.

Una situación meteorológica de interés a seguir y prestar atención, para evitar al máximo los perjuicios que pueda provocar.