Hasta Alemania advierte a Kiev que el conflicto no debe llegar al Báltico después del ataque contra un carguero ruso a pocos kilómetros de la frontera de Rusia

El régimen de Kiev vuelve a llevar el conflicto más allá de sus fronteras. Esta vez los combates llegaron al mar Báltico, donde un barco ruso fue atacado con drones.

El Kremlin habla de una tendencia muy peligrosa, y en Europa también crece la preocupación. Los propios aliados de Kiev advierten del riesgo de llevar el conflicto a aguas europeas, algo que crea una situación de choque directo con Rusia.

¿Qué pasó?

El sábado 21 de noviembre, dos drones atacaron en aguas neutrales del golfo de Finlandia un buque de carga que se dirigía a Kaliningrado, informó el gobernador de la provincia de Leningrado, Alexánder Drozdenko.

El ataque se produjo a 5,4 kilómetros de la frontera rusa. Posteriormente, Drozdenko había comunicado que la tripulación del buque atacado regresó a Rusia y desembarcó en San Petersburgo.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, calificó el ataque de incidente grave. Añadió que mantuvo consultas con representantes de las Fuerzas de Defensa y de la Guardia Fronteriza finlandesas, y que informó del incidente a los «principales socios y aliados» de Helsinki.

Lo más probable es que el ataque lo haya llevado a cabo Ucrania, declaró el director de comunicación de las Fuerzas de Defensa de Finlandia, Aki-Mauri Huhtinen.

Escalada peligrosa

El Kremlin, al comentar el incidente, afirmó que observa una tendencia en la expansión de la actividad terrorista en el Báltico y que la considera muy peligrosa.

«Es realmente una tendencia muy peligrosa de expansión de la actividad terrorista en la zona del Báltico. Lo estamos viendo. Seguramente todos los países ribereños también sienten preocupación por esto. Es muy peligroso. Por supuesto, esto aumenta la tensión en la región», dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Kiev no podría hacerlo por sí solo

Los expertos militares señalan tres formas posibles de llevar a cabo un ataque así. «Si tomamos como versión principal la participación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los drones ucranianos tenían tres opciones para atacar. La primera es el lanzamiento directamente desde territorio ucraniano. Nuestro adversario ya tiene la capacidad técnica para una operación de este tipo», señaló el experto militar Alexéi Anpílogov.

El segundo escenario es el lanzamiento de los drones directamente desde el territorio de los países bálticos o de Polonia, continuó. «Además, los drones pudieron ser lanzados desde un carguero nominalmente civil, propiedad de Ucrania o bajo su control, o desde embarcaciones no tripuladas en el mar Báltico. Pero incluso en ese caso, la nave tendría que haber navegado por las aguas territoriales de alguno de esos países», explicó el analista.

Sin embargo, precisó, también puede tratarse de una cooperación abierta de Varsovia, Riga, Vilna o Tallin con la parte ucraniana, que podría llegar incluso a la instalación de lanzadores en sus territorios. En cualquiera de los casos, indicó, los drones tuvieron que sobrevolar territorio polaco y, posiblemente, el de alguno de los países bálticos.

Lituania se apresuró a desvincularse de los ataques. «La República de Lituania nunca ha autorizado el uso de su espacio aéreo para ataques contra objetivos en la Federación de Rusia, tampoco en este caso», escribió en X el canciller Kestutis Budrys.

«Si creemos que Lituania no está involucrada, quedan Letonia y Estonia», observó el experto.

Respuesta «en cualquier lugar»

«Lo que está ocurriendo plantea a Rusia la cuestión de una posible escolta militar de buques civiles. Y ya no sería un acompañamiento pacífico con los cañones descargados y los lanzadores de misiles cerrados, sino el paso de buques totalmente listos para el combate», señaló Anpílogov.

Ya en agosto, al comentar el aumento de los ataques y las incautaciones de buques rusos, el presidente Vladímir Putin los calificó de «piratería».

«Quiero llamar la atención sobre las decisiones que la Unión Europea tomó recientemente. Vemos que las autoridades de algunos países, en violación del derecho marítimo internacional, intentan restringir el movimiento de los buques de nuestros operadores económicos, que son pacíficos, quiero subrayarlo. Y hace poco se les ocurrió la posibilidad de incautar nuestros buques y vender los bienes que nos roban», afirmó Putin.

«Por supuesto, esto no es otra cosa que piratería y bandidaje. Y si esto empieza a aplicarse en la práctica, nos veremos obligados a responder de forma recíproca», señaló el mandatario.

Subrayó que la respuesta no se daría necesariamente en las aguas donde se incautan buques rusos, «sino donde nosotros mismos lo consideremos necesario y conveniente, en cualquier lugar, incluida la zona de responsabilidad de la Flota del Pacífico».

En Europa también reconocen el peligro de que se desarrolle este escenario. «Al mismo tiempo, por supuesto, Ucrania también tiene una responsabilidad especial. La guerra no debe extenderse al mar Báltico», añadió el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius.

El ministro elogió a Finlandia, que, según dijo, «actuó de manera muy inteligente y muy prudente». Según Welt, la Guardia Fronteriza finlandesa había informado de que un carguero ruso estaba en llamas en la parte oriental del golfo de Finlandia y de que dirigía una operación de rescate, además de preparar posibles medidas contra daños ambientales en la zona bajo responsabilidad finlandesa.