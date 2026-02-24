ConfesionEs de Juanelo
¿Quién fue Rafael, el mondonguero?
Un singular personaje popular ha quedado en la memoria colectiva de Sancti Spíritus. Juanelo lo evoca en su podcast de martes
