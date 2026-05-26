Retoques de aniversario (+fotos)

La cercanía del aniversario 512 de la villa espirituana transforma por estos días la imagen de su centro histórico. Brochas, escobas, machetes, cubos de pintura y jornadas intensas de rehabilitación estructural devuelven colores y vitalidad a espacios emblemáticos de la ciudad.
En el entorno del parque Serafín Sánchez Valdivia y el bulevar, trabajadores estatales y cuentapropistas acometen las labores. Cada acción revela el propósito de conservar la esencia de la cuarta villa fundada en Cuba, sin renunciar a la dinámica cotidiana de la urbe.
Es así que la ciudad, lejos de permanecer inmóvil en el tiempo, renueva parte de su imagen de cara al próximo 4 de junio, fecha en que la historiografía fija la fundación de Sancti Spíritus en 1514.
A sus 512 años, vuelve a mirarse desde el orgullo de una villa que conserva su memoria, mientras intenta revitalizar sus espacios más representativos.
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