Rafael González Morales más allá de las fronteras del Yayabo

En esta ocasión, los públicos dialogan con obras del creador que responden al abstraccionismo

Rafael González Morales cruza las fronteras locales con su arte. (Fotos: Cortesía del artista)

Como sucede con los grandes artistas, Rafael González Morales vuelve a robarse titulares. Esta vez, su firma integra, al unísono, dos muestras colectivas que trascienden las fronteras de Sancti Spíritus.

La primera: el V Salón de Arte Abstracto Díaz Peláez, que se inaugura el 6 de noviembre en La Habana. Junto a 35 creadores de diferentes partes del país, apuesta por visibilizar creatividad, geometría y color.

“Es una obra de la serie Arte reciclado que tiene por título Postales de una isla. Fue realizada para ese espacio. Me siento muy orgulloso de llevar desde Sancti Spíritus el arte hasta La Habana e integrar un colectivo tan reconocido”.

El Salón de Arte Abstracto Díaz Peláez es resultado del grupo de artistas apasionados al abstraccionismo conducido por Abenamar Bauta. En la primera edición del encuentro estuvo González Morales, acompañado de Luis Enrique García, a quien nombra su maestro.

Basta con un clic para encontrar, además, su estética en la exposición virtual gestada por la Fundación Pedro de Oraá, radicada en Miami y sin ánimo de lucro. Desde hace tres meses escogen a artistas y sus creaciones para promocionar sus trabajos.

“Somos 10 cubanos este mes. Con anterioridad fueron otros que, como yo, enviaron sus creaciones. En mi caso, son cinco obras de la propia serie Arte reciclado, algunas pertenecientes a la muestra Crack y una que formó parte de la exposición con el título de la serie y que se disfrutó en la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba de Sancti Spíritus”.

Rafael vuelve a convocar el pensamiento como nos tiene acostumbrados con títulos como Mundos paralelos y Colores de una crisis.

También presentará una de sus creaciones en el Salón de Arte Contemporáneo Oscar Fernández Morera, el más importante de la provincia. En esta ocasión, la cita tendrá lugar el 4 de noviembre, como resultado de una inexplicable demora en la presentación de la convocatoria.

“Además, alisto todo para inaugurar próximamente en la sede espirituana de la Uneac y trabajo en el proyecto Indómita, que reunirá a diversos artistas del patio, residan o no en la ciudad. Lo que queda es trabajar y trabajar”.