Ratifica presidente cubano existencia de proceso de diálogo con EEUU

Foto: Estudios Revolución

El presidente Miguel Díaz-Canel ratificó este viernes en conferencia de prensa en La Habana la existencia de un proceso de diálogo en fase inicial entre funcionarios cubanos y representantes del gobierno de Estados Unidos en busca de soluciones a las diferencias bilaterales.

En respuesta a una pregunta de Prensa Latina, el también secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba subrayó que sobre este proceso han existido muchas especulaciones y ha sido una práctica de la Revolución no responder a estas campañas.

Aclaró que este es un proceso muy sensible, que se lleva a cabo con la discreción y responsabilidad que requiere en cada momento, porque tiene que ver con los vínculos entre Cuba y Estados Unidos.

El mandatario cubano significó que estos intercambios exigen un esfuerzo tenaz para poder avanzar en soluciones, por lo cual es necesario encontrar espacios de entendimiento que permitan avanzar en el proceso y “alejarnos de la confrontación”.

Explicó que las conversaciones recientes tienen lugar en correspondencia con la política consistente que siempre ha caracterizado a la Revolución, bajo la dirección del General de Ejército Raúl Castro, como líder histórico, la suya, y han sido colegiadas con las principales autoridades del Partido, el Gobierno y el Estado cubanos.

Señaló que estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales, lo cual, aclaró, no es la primera vez que sucede, y recordó el proceso de diálogo dirigido por el entonces presidente Raúl Castro con su homólogo estadounidense Barack Obama, que llevó al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Díaz-Canel apuntó que las conversaciones están dirigidas a definir cuáles son los problemas bilaterales y las vías para solucionarlos, así como determinar si existe voluntad por ambas partes para concretar acciones en beneficio de ambas naciones.

Amplió que esto implica encontrar áreas de cooperación a través de las cuales se puedan enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de los dos países y en la región.

“En estos intercambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía y a la autodeterminación, tomando también el criterio de reciprocidad en apego al derecho internacional”, expresó.

En la conferencia de prensa se encontraban presentes altos funcionarios del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y el Estado cubanos, así como representantes de diferentes medios de comunicación.