Mayo llega con un evento astronómico atípico

A dos lunas llenas en el periodo se suma la oportunidad de mostrar una de las mejores lluvias de meteoros del año

La primera luna llena de mayo alcanzará su punto máximo el día de estreno del mes. (Foto: PL)

El quinto mes de 2026 llegará con un evento astronómico atípico, pues tendrá dos lunas llenas: la de Flores y la Azul, además de mostrar una de las mejores lluvias de meteoros del año.

La primera luna llena de mayo, conocida como la Luna de Flores, alcanzará su punto máximo el día primero.

Su nombre proviene de la época de abundante floración primaveral en el hemisferio norte.

Esta también será una microluna, por lo que podrá verse ligeramente más pequeña de lo habitual, aunque la diferencia será sutil a simple vista, según publica el sitio digital especializado starwalk.space.

Mayo cerrará con una rara Luna Azul: la segunda luna llena en un mismo mes calendario y además será la más pequeña de 2026, que alcanzará su punto máximo el día 31.

También será una microluna, aun así se verá brillante y hermosa, solo un poco más pequeña que una luna llena promedio.

Por otra parte, habrá dos lluvias de meteoros destacadas: las Eta Acuáridas, que alcanzarán su pico el 5-6 de mayo, y las Eta Líridas, cuyo máximo llegará el día 10.

La potente lluvia de las Eta Acuáridas suele producir hasta 50 meteoros por hora en su pico y aunque se observará mejor desde el hemisferio sur, las personas en algunas zonas del norte también podrán verla.

En cambio, las Eta Líridas son mucho más débiles, con un máximo de unos tres meteoros por hora durante su pico; este año alcanzarán su máximo cerca de la luna en cuarto menguante, por lo que el cielo no estará perfectamente oscuro.