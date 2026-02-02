Ratifica To Lam solidaridad, apoyo y acompañamiento de Vietnam a pueblo cubano

Vietnam está dispuesto a apoyar a Cuba dentro de sus capacidades para superar las dificultades y promover el desarrollo del país, ratificó el líder partidista al recibir al canciller cubano, Bruno Rodríguez

To Lam recibió en hanoi al canciller cubano Bruno Rodríguez. (Foto: PL)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, reafirmó este lunes en Hanoi “la postura coherente del Partido, el Estado y el pueblo vietnamita de solidaridad, apoyo y acompañamiento al hermano pueblo cubano”.

Vietnam está dispuesto a apoyar a Cuba dentro de sus capacidades para superar las dificultades y promover el desarrollo del país, ratificó el líder partidista al recibir al canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien viajó a esta capital en calidad de enviado especial del Partido Comunista (PCC) y el Gobierno cubano.

La visita de un enviado especial de alto nivel de la dirigencia cubana en esta ocasión “demuestra la consideración especial, así como los lazos de afecto, lealtad y pureza que caracterizan los vínculos entre los dos Partidos, Estados y pueblos”, subrayó.

Al informar a Rodríguez sobre los resultados del recién celebrado XIV Congreso Nacional del PCV, subrayó que este importante acontecimiento no solo evaluó el camino recorrido, sino también trazó la orientación estratégica del país hasta 2030, con visión hacia 2045.

“En esa política exterior las relaciones con los países amigos tradicionales, en particular con Cuba, ocupan siempre una prioridad de primer orden”, enfatizó To Lam, citado por la agencia de noticias VNA.

El enviado especial del PCC y el Gobierno cubano, por su parte, expresó su firme convicción de que la Resolución del XIV Congreso del PCV servirá como brújula que guiará a Vietnam hacia una nueva era de desarrollo y a cumplir con éxito los objetivos de prosperidad, democracia, equidad, y avance seguro hacia el socialismo.

Destacó además que las experiencias de la nación indochina en la construcción partidista y en el desarrollo económico constituyen una valiosa fuente de estímulo y un modelo de referencia adecuado para la Revolución cubana en la etapa actual.

Rodríguez sostuvo también sendos encuentros con el primer ministro Pham Minh Chinh y con su homólogo Le Hoai Trung, en los que se reafirmó la importancia concedida por ambas partes a la preservación y el fortalecimiento de la amistad tradicional, la solidaridad especial y la cooperación integral.

En las conversaciones con el jefe de Gobierno se puso de manifiesto la satisfacción por el desarrollo de los nexos bilaterales en diversos ámbitos, y hubo coincidencia en que la cooperación económica y comercial debe dar pasos más contundentes, acordes con la sólida relación política de confianza mutua y con el potencial y las fortalezas de cada país.

Las dos partes –dijo la propia fuente- coincidieron en que el desarrollo de la energía solar se ajusta a las necesidades urgentes de Cuba, y Minh Chinh reafirmó que Vietnam continuará compartiendo experiencias en el desarrollo de energías renovables para apoyar la producción y la vida del pueblo cubano.

También valoró altamente las fortalezas de Cuba en el ámbito de la medicina y propuso intensificar la colaboración, la transferencia de tecnología y la creación de empresas mixtas para la producción de vacunas, productos biológicos y medicamentos especializados de nueva generación.

Mientras, en la reunión entre cancilleres se valoraron los resultados de las actividades conmemorativas realizadas con motivo del “Año de la Amistad Vietnam–Cuba 2025”, y se reafirmó que la diplomacia del Partido es la base política clave que orienta las relaciones bilaterales.

Hoai Trung y Rodríguez acordaron fortalecer el papel central de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países en la coordinación y supervisión de los mecanismos de cooperación, en particular en la concreción de proyectos prioritarios en los ámbitos de la alimentación, la energía y los productos farmacéuticos.

Además, compartieron evaluaciones sobre el contexto internacional actual, marcado por cambios rápidos, complejos e imprevisibles, coincidieron ampliamente en su visión de los asuntos globales y reafirmaron la importancia de mantener la paz, estabilidad, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de las controversias, conforme al derecho internacional y la Carta de la ONU.