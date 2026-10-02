Ratifican en Cuba condenas contra implicados en sabotaje eléctrico

Las sanciones de hasta 20 años fueron impuesta atendiendo al grado de participación y las consecuencias económicas de hecho, que ascendieron a más de 10 millones de pesos en productos destinados a la canasta familiar y merienda escolar

Los acusados fueron sorprendidos con siete tanques de 20 litros de aceite dieléctrico. (Foto: PL)

La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular (TSP) ratificó las condenas por sabotaje a los responsables del robo de 140 litros de aceite dieléctrico en La Habana, informó este viernes Cubadebate.

De acuerdo con la fuente, las sanciones de hasta 20 años fueron impuesta atendiendo al grado de participación y las consecuencias económicas de hecho, que ascendieron a más de 10 millones de pesos en productos destinados a la canasta familiar y merienda escolar.

Los acusados fueron sorprendidos con siete tanques de 20 litros de aceite dieléctrico, sustraídos de un transformador de la subestación eléctrica del Complejo Lácteo de La Habana.

Para ejecutar el robo, se aprovecharon de la nocturnidad y de que uno de los implicados se desempeñaba como agente de seguridad del referido centro.

El juicio se desarrolló de manera ejemplarizante atendiendo a que estos sucesos contravienen los esfuerzos realizados por el Estado para garantizar la producción de los alimentos de primera necesidad a la población, ante la desfavorable situación energética del país causada por el bloqueo de Estados Unidos.

Según el TSJ, citado por Cubadebate, los acusados Noerlis Agüero Aguirre, Yoel Noel Ortiz Fontes, Andy Travieso Salazar y Ramón David Cruz Grajales fueron condenados a 15, 16, 18 y 20 años de privación de libertad.

Solamente Agüero Aguirre apeló el fallo, que ratificó ahora la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado.