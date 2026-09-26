Papa León XIV expone en Francia sobre dignidad, justicia y paz

El Papa situó la defensa de los más vulnerables en el centro de la misión cristiana

El Papa hizo una invitación a construir un mundo donde la dignidad humana esté por encima de las divisiones y de cualquier forma de sometimiento. (Foto: PL)

León XIV llamó hoy en París a mirar de frente las miserias y sufrimientos que atraviesa el mundo, en una sociedad donde las personas no pueden quedar reducidas a simples piezas de relaciones de poder.

Al visitar la Maison Bahita, donde acogen a personas vulnerables y exiliados, el sumo pontífice reivindicó una humanidad capaz de reconocer las situaciones que dañan la dignidad y de desenmascarar los vínculos de dominación que generan desigualdad y exclusión.

Frente a esas realidades, el Papa situó la defensa de los más vulnerables en el centro de la misión cristiana.

El Santo Padre se refirió a una Iglesia que no debe convertirse en un refugio cerrado, sino permanecer “en salida”, abierta a quienes viven en las periferias y a quienes están alejados.

La acogida y la hospitalidad aparecen así como formas concretas de construir una sociedad más humana, consideró el Jefe del Vaticano. En su mensaje en la Maison Bahita, en el distrito 18 capitalino, también se refirió a la necesidad de preservar la justicia y la paz y hacer de la solidaridad una práctica cotidiana.

Para León XIV, la fe no puede quedarse en las palabras o en los espacios religiosos, sino que debe traducirse en responsabilidad ante los demás, fraternidad y servicio.

Hizo una invitación a construir un mundo donde la dignidad humana esté por encima de las divisiones y de cualquier forma de sometimiento.

En el intercambio con el Papa intervinieron seis personas, musulmanes o cristianos, de Argelia, Afganistán, Belarús y de Costa de Marfil.FacebookX