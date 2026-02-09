Ratifican respaldo presupuestario para principales garantías sociales

El ministro de Finanzas y Precios Vladimir Regueiro Ale subrayó que para sostener el gasto social se necesita aumentar los ingresos presupuestarios, con una fuerte apelación a la disciplina tributaria y al pago de impuestos como expresión de participación y solidaridad social

En su comparecencia en la Mesa Redonda, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, informó este lunes sobre las acciones que adopta el país en este ámbito para enfrentar la agresiva escalada estadounidense contra Cuba, sobre todo en la esfera energética.

Se refirió a la importancia del respaldo que ofrece el Presupuesto del Estado como garantía de las actividades esenciales y en respuesta a su papel profundamente humanista, asegurando educación, salud, seguridad y asistencia social gratuitas, así como los programas de desarrollo en la cultura, el deporte y otros sectores, a los que aún en estas circunstancias tan difíciles el país no va a renunciar.

Al explicar cómo se siguen protegiendo desde el presupuesto las decisiones del gobierno, priorizando la garantía de los servicios sociales a nuestro pueblo, citó un grupo de acciones que se han adoptado con vistas a asegurar el disfrute de los derechos que tenemos todos de acceso universal y gratuito de educación, de salud pública, la seguridad social y la asistencia social que damos a la población vulnerable que requiere atenciones especiales.

«Esto implica esfuerzo a partir primero de reforzar todos los mecanismos de control lo cual es una responsabilidad colectiva, no es tan solo un ejercicio que se ejecuta desde el Ministerio de Finanzas y Precios, o desde un organismo de la Administración Central del Estado, sino que en cada unidad presupuestada, en cada gobierno, existe esa responsabilidad de hacer un uso más racional y eficiente del presupuesto que se nos asigna», subrayó el Titular.

Ratificó la necesidad de un reordenamiento de las partidas de gastos pero – precisó – el rediseño de los niveles de actividad no implica afectaciones a los servicios esenciales para todo nuestro pueblo y se mantiene la vitalidad del sector social, a partir también de un llamado a una mayor racionalidad, más ahorro y la postergación de desembolsos no imprescindibles para estos momentos, así como el refuerzo del control del presupuesto en cada entidad y gobierno local.

Señaló que de igual forma se pueden reorientar parte de los financiamientos a las actividades productivas que son esenciales y juega en esto un papel fundamental el uso que se está dando a los fondos concebidos, por ejemplo, para el desarrollo agropecuario, al cual pueden acceder los productores con prioridad en la rama alimentaria.

«Es decir, el presupuesto es garantía, pero es además una herramienta que tiene el Estado, el gobierno, para conducir la economía y estamos respaldando una resistencia, una resiliencia del país en función del bienestar de nuestra población», argumentó.

Regueiro Ale subrayó que para sostener el gasto social se necesita aumentar los ingresos presupuestarios, con una fuerte apelación a la disciplina tributaria y al pago de impuestos como expresión de participación y solidaridad social.

En cuanto a la captación de los ingresos, para este año está previsto un crecimiento importante de estos, con lo cual se prevé respaldar ese nivel de gasto social que representa el 66 % de lo que asume el presupuesto e insistió en que hay un compromiso de incremento parcial de las pensiones que no es la solución total, como se ha explicado en ocasiones anteriores, pero es un esfuerzo que responde desde el presupuesto, a una mejor estructura con todas las medidas que se vienen adoptando en el programa de estabilización macroeconómica.

Apuntó el Ministro la importancia de la campaña nacional de declaración jurada y pago de tributos que implica a los contribuyentes de todos los sectores, estatal y no estatal, que da la posibilidad de la convergencia de una participación colectiva en el ejercicio de un derecho solidario y del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos sociales.

«Para eso -puntualizó- se convoca a que cada contribuyente, cada actor económico, en correspondencia con su capacidad contributiva, responda a esta campaña para ser más disciplinados, más oportunos en el pago de los tributos y por supuesto, los resortes administrativos e institucionales a través de la administración tributaria serán más rigurosos para garantizar esos aportes, en beneficio de todos.

La banca cubana mantiene operaciones en defensa de la economía

Sobre la continuidad de las operaciones del sector bancario en las actuales circunstancias informó Julia Lilia Delgado Portal, ministra presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), quién ratificó la voluntad de priorizar lo esencial y defender así la economía nacional.

Al comparecer en el espacio televisivo Mesa Redonda, Delgado Portal aseguró que el sistema bancario cubano ha tomado acciones e inversiones en función de determinados ajustes de diseño para atemperar los servicios a las condiciones del país, con aspiraciones a lograr la autosuficiencia energética en las sucursales, para lo cual se han incorporado fuentes de energía renovables en algunas entidades.

Precisó que en función de contribuir al ahorro energético se han ajustado los horarios de atención de determinadas sucursales que no poseen estos soportes, lo cual está siendo divulgado por las redes sociales y sitios de cada banco.

Ante las actuales limitaciones, enfatizó en que se han mantenido los servicios esenciales como los pagos a los jubilados, cobros de servicios y los servicios cambiarios de divisas, entre otros.

Como alternativa, la representante del ramo destacó las potenciales de la digitalización para apoyar el trabajo, como las aplicaciones para la reserva de horarios de atención y las plataformas de pago, en condiciones para incrementar su utilización en correspondencia con las necesidades de la población y disminuir el desplazamiento en el contexto actual.

Para los pagos internacionales, acotó, se mantiene la asignación de divisas a las actividades prioritarias, con especial énfasis en la producción de alimentos y los rublos exportables, además de las facilidades crediticias para la adquisición de sistemas fotovoltaicos, en correspondencia con la política del país hacia la transición energética.

Las comunicaciones: sector vital en estos momentos

Mayra Arevich Marin, ministra de Comunicaciones, destacó en el espacio Mesa Redonda que ese sector depende fundamentalmente de la energía, por ello mantienen un estrecho vínculo con la Unión Eléctrica y buscando alternativas para mantener un servicio que es vital para la población.

En este sentido puntualizó que, la utilización de las plataformas digitales en momentos en que se limita la movilidad de las personas es fundamental, «es preciso que los actores económicos y la población en general hagan un uso adecuado de las mismas, siempre con responsabilidad», así como significó la importancia de Transfermóvil, una plataforma que no requiere de datos para su utilización y que facilita sobre todo el pago de servicios.

Arevich Marin subrayó que el sistema bancario readecua sus servicios para proteger a la población, así como también se mantiene la vitalidad de las comunicaciones postales e informativas, siempre en vínculo con los gobiernos locales para su mejor desarrollo.

Dijo que con la recuperación gradual de los fondos de ETECSA ha permitido que se vaya mejorando la situación de las baterías, lo cual permite mantener la conectividad de datos aunque no haya luz eléctrica en una zona, y destacó que trabajan en proyectos de energía renovable para la telefonía y el correo, pues la radio y la televisión tienen condiciones más complejas para su utilización.

También se refirió al trabajo de los Joven Club de Computación, una idea impulsada por el líder histórico de la Revolución Fidel Castro para acercar a la población al uso de la informática, proyecto que no se ha abandonado y que se realiza en coordinación con los gobiernos locales para que cada día sean más los que utilizan la vía digital para realizar sus gestiones bancarias.

Además se refirió a las plataformas nacionales toDus, Picta y apklis, las cuales amplían las posibilidades del uso del Internet por parte de la población y constituyen un éxito para el país que cuenta con estas vías soberanas de acceso a las nuevas tecnologías de la información.