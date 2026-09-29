Reafirma Banco Central de Cuba declaración de principios

El Banco Central agradeció a la población por denunciar prácticas indebidas, consideradas un obstáculo para mejorar los servicios

El Banco Central de Cuba (BCC) expresó su rechazo a actitudes oportunistas, ilícitas o inescrupulosas que afecten la ética y los servicios bancarios en una declaración de principios, emitida a través de su web institucional.

Juana Lilia Delgado Portal, ministra- presidenta de la institución, subrayó que quienes incurran en tales conductas deberán responder con el rigor de la ley, al tiempo que destacó la honradez y disciplina que caracterizan al sector bancario nacional.

La declaración instruyó a todas las estructuras del sistema a investigar denuncias sin demoras, depurar responsabilidades administrativas, laborales y penales, y fortalecer el control interno y las auditorías.

También orientó coordinar con los órganos competentes del Estado el enfrentamiento a las ilegalidades, proteger a los denunciantes y garantizar la confidencialidad, así como reafirmar la ética bancaria y la cultura de denuncia en todas las dependencias.

El Banco Central agradeció a la población por denunciar prácticas indebidas, consideradas un obstáculo para mejorar los servicios en medio de la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

La entidad enfatizó que la denuncia ciudadana resulta imprescindible para combatir la corrupción y recuperar la confianza en las instituciones financieras del país.