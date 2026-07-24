Plataforma Soberanía tras un año de entrenamiento y compromisos con el ciudadano

En sus primeros 12 meses de funcionamiento, Soberanía (www.soberania.gob.cu) estableció los cimientos para ampliar las condiciones del gobierno digital en el país

La Plataforma Soberanía acumula más de 83 mil usuarios registrados y más de 34 mil identidades digitales en todo el país.

El Centro de Gobierno Digital (CGD), y la Plataforma de Información y Servicios, denominada Soberanía, cumplieron este 10 de julio su primer año de vida con la convicción de que fue una etapa de adiestramiento, reconocimiento de sus potencialidades, plantearse retos y, sobre todo, contraer compromisos con el ciudadano cubano.

Cuando ese día fue publicado el Decreto 125/2025 en la edición ordinaria No.63, de la Gaceta Oficial de la República, se dio a conocer no solo la constitución de una nueva institución, en este caso el CGD, adscrito al Consejo de Ministros, y el despliegue de la Plataforma Soberanía, la nueva vía de participación ciudadana, un modelo donde la tecnología acerca el gobierno a las personas.

El mandato es el de impulsar el gobierno digital, con el empleo de tecnologías de avanzada; optimizar los procesos administrativos, así como la gestión eficiente entre las instituciones públicas, con prioridad en los servicios en línea al ciudadano.

En entrevista con el director general del CGD, Wilfredo González Vidal, explicó que este primer año fue de mucho bregar para identificar limitaciones y barreras, que pudieran influir en que las personas hagan un mejor uso de las tecnologías y en especial del gobierno digital.

Ello fue imprescindible, agregó, para lograr que Soberanía se convierta en la ventanilla única de trámites y servicios, bajo los principios del gobierno digital, que rigen en cualquier parte del mundo: transparencia, participación ciudadana, acercamiento del servicio al ciudadano para tramitarlo de una sola vez; y mediante la interoperabilidad entre diferentes organismos obtener los datos necesarios y así simplificar la gestión de la persona y resolver su solicitud.

Significó que en sus primeros 12 meses de funcionamiento, la Plataforma Soberanía (www.soberania.gob.cu) estableció los cimientos para ampliar las condiciones del gobierno digital en el país, por lo que aún su implementación es incipiente; “resta mucho por caminar y quedan muchas insatisfacciones con lo realizado”, dijo.

En tal sentido, mencionó que pueden ser más ágil los mecanismos de coordinación con las estructuras y entidades, que digitalizan estos procesos, lo que facilitará que Soberanía pueda encadenar los trámites, y así pasar de un modelo tradicional de atención presencial a la digital, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, bajo un proveedor de identidad digital.

También en este período Soberanía asumió que este es un desafío cultural más que tecnológico.

Al respecto, González Vidal reconoció la necesidad de una mayor preparación de las instancias implicadas, ya que respetar la validez del documento digital y su tramitación ante la autoridad competente, que solicita el servicio, es un derecho ciudadano.

No basta con emitir documentos digitales con validez legal si en la práctica continuamos imprimiendo.

Falta un gran trabajo para difundir más el uso de la Resolución 284/2025, del Ministerio de Justicia, que le confiere el mismo valor jurídico al texto digital que al impreso.

Mucho por andar para afianzar a soberanía

Es así, aseguró, a Soberanía le resta mucho por andar en su aspiración de sumar nuevos trámites y servicios en línea.

Hoy tiene la descripción de más de 300 servicios, de ellos 16 en línea: 12 del Registro Civil, y tres relacionados con la renovación, por pérdida o deterioro, del carné de identidad, la licencia de conducción y la circulación de vehículo, además de la solicitud del pasaporte corriente para mayores de 18 años.

Para ser más asequible estos trámites, a partir de los criterios emitidos por la población se mejoró el proceso de certificación de la identidad digital, ya que trabajar con un proveedor de identidad digital es esencial para la Plataforma Soberanía, el cual legitima la identidad de una persona física llevada a un entorno digital, explicó González Vidal.

En su primer año de trabajo la Plataforma Soberanía acumula más de 83 mil usuarios registrados y más de 34 mil identidades digitales en todo el país, números aún muy discretos, pero con una tendencia positiva hacia el incremento, con dos momentos destacados en los últimos meses: la conferencia de prensa para el anuncio de la segunda fase de implementación de la plataforma y el lanzamiento en línea del servicio de solicitud del pasaporte corriente para mayores de 18 años.

A ello contribuyó también una mayor comunicación y adecuación con un lenguaje sencillo de los mensajes de texto y correos electrónicos, que reciben los usuarios como notificaciones sobre el estado de un trámite solicitado.

“Uno de los retos a partir de ahora es cómo lograr que más personas soliciten de manera fácil y con mayor aceptación su identidad digital, porque el proveedor de identidad además de ofrecer un grupo de datos personales, los protege”, subrayó.

Aun insatisfecho González Vidal, afirmó que Soberanía es un ejemplo de lo que puede lograrse con una mayor generalización práctica en materia de certificaciones o solicitud de documentos, lo que demuestra que la vía digital si funciona como alternativa a la atención y trámites presenciales en una oficina de la administración pública.

Tanto es así que en los más recientes documentos rectores del Gobierno cubano: el Programa Económico y Social de Gobierno 2026 y las Transformaciones Económicas y Sociales se menciona explícitamente a Soberanía, en particular este último, para transparentar toda la gestión de las ayudas y el registro en línea de los que presenten alguna discapacidad, requieran una prestación social o estén en condición de vulnerabilidad.

Perspectivas inmediatas de nuevos servicios

En los objetivos de la Plataforma Soberanía están al menos cinco nuevos servicios este año:

Solicitud del pasaporte corriente para mayores de 18 años (ya en línea).

Solicitud de protección social, de conjunto con el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Solicitud de antecedentes penales. Se trabaja con el Ministerio de Justicia.

Contratación digital de los servicios de la Empresa de Telecomuniciones de Cuba S.A. (Etecsa).

Obtención del certificado de inscripción de vehículos; y la solicitud en línea del carné de identidad del menor de edad, con el Ministerio del Interior.

Certificación en la plataforma de los datos de los títulos universitarios, en coordinación con el Ministerio de Educación Superior.

Certifico Fiscal emitido por la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT).

“Todos ellos demandarán de un trabajo sistemático que permita, en medio de las complejidades energéticas y limitaciones de recursos, habilitar esos servicios con la premisa de trasmitirle confianza a la población en una plataforma digital, que resuelve sus demandas de la forma más sencilla posible”, afirmó el director general del Centro de Gobierno Digital.

Acompañamientos fructíferos y necesarios

Nada de lo logrado por la Plataforma Soberanía en su primer año hubiera sido posible sin la participación, la cooperación y el respaldo de los Organismos de la Administración Central del Estado por ser responsables de los servicios que ofrecen, y de empresas como Etecsa y la de Desarrollo de Aplicaciones, Tecnología y Sistema (Datys), aliada estratégica en tanto que creó el proveedor de identidad digital, el perfil y el espacio digital del ciudadano, y un sistema de encuestas para interactuar con la plataforma y emitir opiniones.

También es muy valioso el aporte de la empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid), ya que la plataforma digital Bienestar hoy gestiona determinados procesos gubernamentales de algunos organismos; y de la Oficina Nacional de Diseño Industrial, en materia de imagen, identidad y organización de la información.

A esas entidades se suma la Universidad de La Habana en valoraciones sobre el impacto económico y social de la Plataforma Soberanía en la vida del ciudadano, cómo demostrar el consumo de determinado tiempo al encarar un servicio presencial y qué diferencia existe cuando se hace en línea.

Para Soberanía también es esencial el vínculo con el Parque Científico Tecnológico de La Habana, donde están incubados sus nuevos desarrollos como la creación de una APK propia, una aplicación para dispositivos móviles que le daría más visibilidad, facilitaría el acceso a la identidad digital y a los servicios en línea.

“Esta plataforma no puede por sí sola cumplir su misión, de ahí la importancia de coordinaciones en temas de identidad, interoperabilidad y ciberseguridad para proteger los datos, la calidad del servicio, o cualquier incidente cibernético intencionado o no en el entorno de internet”, significó González Vidal.

Y agregó: “aún cuando falta mucho por recorrer y cosas por hacer, los resultados discretos demuestran un nivel de generalización, de utilidad, y de voluntad para mejorar las cosas y aligerar las quejas de los ciudadanos, con la claridad del camino a seguir”.

El balance es positivo, porque la Plataforma Soberanía es una experiencia a generalizar con más trabajo, coordinación, comunicación, acercamiento a la población y transparencia.

El éxito dependerá de nuestra capacidad para facilitar la integración con todos los organismos, resolver los problemas de usabilidad y extender masivamente el catálogo de servicios, un proceso que recién está en su fase inicial.”, ponderó en una valoración final.

(Tomado de Plataforma Soberanía)