Rechaza canciller cubano declaraciones del presidente de EEUU

Bruno Rodríguez denunció que las palabras de Donald Trump omiten “con toda intención” la política de “asfixia y guerra económica recrudecida contra Cuba”

Agencia Prensa Latina

6 enero, 2026 - 11:32pm

“Por esta tierra, estamos dispuestos a dar nuestras vidas”, sentenció el canciller Bruno Rodríguez. (Foto: PL)

El canciller Bruno Rodríguez rechazó enérgicamente las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, a las que calificó como producto de un desconocimiento total sobre Cuba y una repetición de la agenda de mentiras.

En su cuenta oficial en X, el ministro de Relaciones Exteriores denunció que las palabras de Donald Trump omiten “con toda intención” la política de “asfixia y guerra económica recrudecida contra Cuba”, responsable de graves daños y sufrimiento a las familias cubanas.

Rodríguez reafirmó la firmeza del pueblo cubano, al que definió como “aguerrido” y “fiel a su historia de lucha”, y advirtió que defenderá la nación “frente a cualquier agresión imperialista”.

“Por esta tierra, estamos dispuestos a dar nuestras vidas”, concluyó el canciller, en una declaración que subraya la determinación de Cuba ante las declaraciones injerencistas de Washington y el endurecimiento de las medidas coercitivas unilaterales.

