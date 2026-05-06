Rechaza Parlamento cubano orden ejecutiva y amenazas de EEUU

La declaración alerta que si no fuera suficientela política genocida contra el pueblo cubano, las más recientes declaraciones del inquilino de la Casa Blanca acentúan la escalada belicista al amenazar con una agresión militar

La Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) de Cuba rechazó este miércoles la nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intensifica ataques contra la isla.

En una declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales del Legislativo se repudia la guerra económica, cuyo propósito es recrudecer aún más el ilegal e inmoral castigo colectivo al pueblo cubano, según el texto.

También indica que la disposición atenta otra vez contra la soberanía y autodeterminación del país caribeño, al tiempo que internacionaliza aún más y de forma extrema, el cerco al presionar y amenazar con sanciones secundarias adicionales a terceros para que no desarrollen operaciones financieras comerciales con la mayor de las Antillas.

En el documento, se alerta que si no fuera suficiente esta política genocida contra el pueblo cubano, impuesta hace más de seis décadas, las más recientes declaraciones del inquilino de la Casa Blanca acentúan la escalada belicista al amenazar con una agresión militar.

“Nuestro pueblo continuará defendiendo el sistema político que soberanamente se reconoce en la Constitución, aprobada en referendo universal por la amplia mayoría del pueblo cubano. Es una decisión incuestionable continuar la construcción de una sociedad socialista que trabaja por conquistar la mayor justicia social posible”, remarca el mensaje.

Los diputados de ese grupo de trabajo recuerdan en su pronunciamiento que los cubanos acaban de ratificar su apoyo a la independencia, la Revolución socialista y al Gobierno con el movimiento Mi firma por la Patria, documento suscrito por más de seis millones de personas, el 81 por ciento de los mayores de 16 años.

De otra parte, subraya la declaración que Cuba ha demostrado históricamente su firme compromiso con la paz.

En ese sentido ratifican los principios de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estado y Gobierno en La Habana, en ocasión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en enero de 2014.

También rememoran el paso firme más de cinco millones de hombres y mujeres que desbordaron calles y plazas, durante la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.

La proclama resalta además el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, celebrado en La Habana este 2 de mayo, cuyos participantes “coincidieron en que nuestra Patria tiene derecho a vivir en paz, a defenderse y a desarrollarse; y que la solidaridad con ella no puede ser bloqueada”.

Ante la compleja situación, instaron a denunciar la escalada de la actual administración estadounidense, y multiplicar la resistencia y el apoyo en favor de Cuba en el año del Centenario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

El mensaje hace un llamado a los parlamentarios del mundo a alzar sus voces para frenar la amenaza militar y el cerco económico y energético crecientes del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.