Sheinbaum: Ninguna campaña hará mella en Gobierno de México

La evidencia revela la creación, con dinero público hondureño y aportes millonarios del gobierno de Argentina, de una oficina concebida para “golpear mediáticamente” a las administraciones progresistas de México y Colombia

“Hay una cosa que tenemos nosotros y es autoridad moral, y la gente lo sabe”, aseveró Sheinbaum. (Foto: PL)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que ninguna campaña internacional o noticias falsas harán mella en el movimiento de la denominada cuarta transformación mientras mantenga sus principios y permanezca cerca del pueblo.

“Podrán montar una oficina de campañas sucias contra nuestro gobierno en Honduras, con recursos de un pueblo amigo a través de su gobierno. No va a haber mella”, declaró en respuesta a una pregunta sobre una reciente investigación de Diario Red, de España.

Con la publicación aparecen audios del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico e indultado en meses recientes por el mandatario del país norteño, Donald Trump.

Según lo divulgado, la evidencia revela la creación, con dinero público hondureño y aportes millonarios del gobierno de Argentina, de una oficina concebida para “golpear mediáticamente” a las administraciones progresistas de México y Colombia.

“Si nosotros nos mantenemos con nuestros principios y sabiendo lo que tenemos que hacer en el marco de nuestra Constitución, de las leyes y de respeto a la soberanía, nadie va a afectar el proyecto de transformación. Así de claro”, dijo Sheinbaum.

La dignataria señaló la existencia de una derecha internacional, vinculada a grupos de España, Estados Unidos, Argentina y otros países, con “una red de redes para las redes sociales, que son los que se encargan entre otros de estar difundiendo noticias falsas”.

Recordó la proliferación de mentiras en redes sociales, incluidos incendios de aviones que nunca ocurrieron, luego del operativo del Ejército en febrero para capturar a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras el cual falleció.

“¿Por qué esta articulación de noticias falsas en contra del Gobierno de México o de decir ‘es que en México está ocurriendo algo terrible’? ¿Les molesta nuestro gobierno? Muy probablemente. ¿Por qué? Porque no nos plegamos a lo que ellos piensan, porque gobernamos para el pueblo”, subrayó.

A su juicio, a los conservadores no les gustan las administraciones que gobiernan para su pueblo y mantienen su soberanía.

“¿Qué nos compete a nosotros, más allá de que qué bueno que se den a conocer estos audios? Es informarlo, es debatir, es abrirlo”, afirmó la mandataria, al recalcar que ninguna campaña de mentiras afectará a su administración, porque hay un pueblo consciente.

Consideró como lo más importante para los gobiernos de la transformación el mantener los principios de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” y permanecer cerca de él.

“Mientras sigamos cerca del pueblo no nos van a hacer nada, por más campañas, por más falsas noticias, porque hay una cosa que tenemos nosotros y es autoridad moral, y la gente lo sabe”, aseveró.