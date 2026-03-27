Reciben instituciones de Sancti Spíritus donaciones de la Asociación de Amistad Italia-Cuba (+fotos)

En lo que va de año se han beneficiado con esta ayuda hogares maternos y de niños sin cuidado parental, el Hospital Pediátrico, la Dirección de Transporte, la Academia de Ciclismo, la Escuela de Arte, entre otros centros

Rodolfo Dal Pane, representante de la Asociación de Amistad Italia-Cuba aquí (a la izquierda), comentó que la isla no está sola porque se lo ha ganado gracias a la solidaridad que siempre ha practicado en el mundo entero. (Fotos: Facebook)

La Asociación de Amistad Italia-Cuba y otros amigos de esa nación europea, que han construido tradicionales lazos de hermandad con Sancti Spíritus, han concretado en lo que va de año varias donaciones a centros e instituciones del territorio.

Hoy entregaron paquetes de canastilla para las embarazadas del Hogar Materno Provincial, como un hermoso gesto con el cual manifiestan su apoyo a Cuba en momentos de recrudecimiento del bloqueo norteamericano.

Al entregar esta donación, Rodolfo Dal Pane, representante de la Asociación de Amistad Italia-Cuba aquí, comentó que la isla no está sola porque se lo ha ganado gracias a la solidaridad que siempre ha practicado en el mundo entero.

Y, a seguidas, ejemplificó con la labor de la Brigada Médica Henry Reeve durante la pandemia de covid en ciudades italianas y de los 500 galenos que hoy continúan su desempeño en la región de Calabria, a pesar de las presiones del gobierno de Estados Unidos para que se retiren.

En lo que va de año, a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la Asociación de Amistad Italia-Cuba y otros amigos de esa nación europea han concretado importantes donativos a este territorio.

Entre ellos figuran computadoras para un aula de superación, más de 1 000 batas de cirugía e insumos para el Hospital Pediátrico José Martí, equipos informáticos para la Dirección Provincial de Transporte, bicicletas y ropa de competencia a la Academia de Ciclismo.

Además, se han entregado instrumentos musicales a la Escuela de Arte Ernesto Lecuona y a la Banda Municipal de Conciertos y otras donaciones al Hogar Materno de Cabaiguán y a los de niños sin cuidado parental de ese municipio y de Sancti Spíritus.

Lester Rodríguez Acosta, delegado provincial del ICAP, agradeció el aporte y apoyo solidario desde muchos lugares del mundo que reciben Sancti Spíritus y el país en momentos de recrudecimiento del bloqueo norteamericano, que afecta particularmente a las instituciones de Salud.