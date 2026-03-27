Reciben instituciones de Sancti Spíritus donaciones de la Asociación de Amistad Italia-Cuba (+fotos)

La Asociación de Amistad Italia-Cuba y otros amigos de esa nación europea, que han construido tradicionales lazos de hermandad con Sancti Spíritus, han concretado en lo que va de año varias donaciones a centros e instituciones del territorio.
Hoy entregaron paquetes de canastilla para las embarazadas del Hogar Materno Provincial, como un hermoso gesto con el cual manifiestan su apoyo a Cuba en momentos de recrudecimiento del bloqueo norteamericano.
Al entregar esta donación, Rodolfo Dal Pane, representante de la Asociación de Amistad Italia-Cuba aquí, comentó que la isla no está sola porque se lo ha ganado gracias a la solidaridad que siempre ha practicado en el mundo entero.
Y, a seguidas, ejemplificó con la labor de la Brigada Médica Henry Reeve durante la pandemia de covid en ciudades italianas y de los 500 galenos que hoy continúan su desempeño en la región de Calabria, a pesar de las presiones del gobierno de Estados Unidos para que se retiren.
En lo que va de año, a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la Asociación de Amistad Italia-Cuba y otros amigos de esa nación europea han concretado importantes donativos a este territorio.
Entre ellos figuran computadoras para un aula de superación, más de 1 000 batas de cirugía e insumos para el Hospital Pediátrico José Martí, equipos informáticos para la Dirección Provincial de Transporte, bicicletas y ropa de competencia a la Academia de Ciclismo.
Además, se han entregado instrumentos musicales a la Escuela de Arte Ernesto Lecuona y a la Banda Municipal de Conciertos y otras donaciones al Hogar Materno de Cabaiguán y a los de niños sin cuidado parental de ese municipio y de Sancti Spíritus.
Lester Rodríguez Acosta, delegado provincial del ICAP, agradeció el aporte y apoyo solidario desde muchos lugares del mundo que reciben Sancti Spíritus y el país en momentos de recrudecimiento del bloqueo norteamericano, que afecta particularmente a las instituciones de Salud.
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