Asegura Daniela Reytor López, quien en los próximos días se gradúa en esta especialidad para continuar abriéndose paso en el mundo de la economía empresarial, además de sumarse como docente a la Universidad de Sancti Spíritus

Durante su formación Daniela ha participado en diversas tareas de impacto vinculadas al control interno en diversas entidades administrativas.

“Contabilidad y Finanzas siempre fue mi primera opción para formarme como profesional”, afirma sin dudar Daniela María Reytor López, una joven universitaria espirituana que en los próximos días egresará de esa especialidad en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS).

Esa decisión la llevó a incursionar desde su segundo año de formación en el sector empresarial, donde asumió el control interno y la jefatura económica de un departamento contable; una responsabilidad que sacó adelante junto a su formación universitaria y que supuso mucho esfuerzo y horas de estudio.

“Al principio sentí miedo, pues apenas había terminado mi primer año cuando me incorporé al sector empresarial en una responsabilidad tan grande como el control interno. Todo lo que veía me imponía mucho, pero, poco a poco, con la ayuda de mis profesores y colegas me fui haciendo al lenguaje y el ritmo propios de esta profesión”, precisa.

Agradece, además, ese primer contacto profesional, pues le permitió poner en práctica elementos teóricos que había recibido en clases y la ayudó a comprenderlos en profundidad.

Sacrificios que, sin lugar a dudas, valieron la pena pues hoy, además, de disfrutar de experiencia en ese campo, ha conquistado el título de oro por las excelentes calificaciones recibidas durante su etapa formativa.

“Para mí siempre se mantuvo como prioridad mi compromiso con la universidad y las responsabilidades que tenía con el curso regular diurno; cuando llegaba al aula me concentraba en el profesor y no había nada más importante. Siempre me fascinaron las asignaturas de Matemática pura”, asevera.

Por ello, desde primer año Daniela Reytor López se incorporó a un grupo de trabajo científico estudiantil que busca soluciones a problemas económicos reales a través de la aplicación de herramientas matemáticas, lo que le ha valido numerosos reconocimientos.

Asimismo, asumió un papel activo en el movimiento de alumnos ayudantes y no dudó en incorporarse al claustro de la UNISS para apoyar la docencia en el área de control interno, lo que le permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su incursión profesional.

La investigación también, ha formado parte de su vida universitaria; por ello, se aventuró a llevar a cabo un trabajo investigativo centrado en un exhaustivo análisis económico y financiero en una empresa durante los últimos cinco años, que tuvo un marcado enfoque de género, pues abordó el rol femenino en un departamento contable integrado exclusivamente por mujeres.

Por su relevancia, ese trabajo fue seleccionado para participar en un evento internacional con sede en Camagüey este mismo año, donde obtuvo una mención.

“Nunca me gustaron mucho las asignaturas vinculadas al área de las auditorías, pero me esforzaba, pues si quería obtener buenos resultados en estos procesos como profesional tenía que conocer en profundidad el papel de los auditores. Eso me ayudó mucho cuando me enfrenté a mi primera auditoría y salí muy bien”, añade.

En estos momentos, Daniela está inmersa en las precisiones finales de su tesis de grado enfocada en costos, su tópico preferido si de economía hablamos.

“Muy pronto recibiré mi título y solo pienso en tenerlo en mis manos para incorporarme a tiempo completo al trabajo como económica en una empresa, que es lo que me gusta. Pero también espero incorporarme el próximo septiembre como docente en la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la UNISS para seguir aprendiendo”, confiesa Daniela, quien espera continuar su formación a través de diplomados y posgrados, pues si algo distingue a esta joven contadora son sus deseos de continuar formándose para crecer en el mundo de la contabilidad y las finanzas.