Regresa la Feria Infantil El Trompo

Del 16 al 19 de abril, tendrán lugar diversas propuestas culturales y recreativas para distintos públicos

Como sucede habitualmente en cada semana de receso docente, el público más exigente, el infantil, disfrutará de la Feria El Trompo.

En esta ocasión, sesionará en la urbe del Yayabo del 16 al 19 de abril con opciones diversas que se acercarán a las instituciones y la comunidad, de acuerdo con Tamara Ivón Verdecia Montano, al frente de la filial espirituana del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC).

“El primer día compartiremos con quienes residen en el Centro Médico Psicopedagógico Provincial Reparador de Sueños y el viernes nos trasladaremos al Hospital Pediátrico Provincial José Martí. En ambos sitios se llevarán alegría, juegos y acciones culturales”.

El sábado, la fiesta plantará bandera en la zona yayabera conocida como el Terrenito de Agramonte, donde se desarrollará la práctica del tradicional juego del trompo.

“Por ello nos acompañarán, como en otras ocasiones, profesionales de la Dirección Municipal del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder). Se propiciarán también otros juegos ya menos frecuentes en nuestras calles, así como propuestas artísticas”.

Y es que esta iniciativa del Ministerio de Cultura (Mincult), no solo apuesta por convertirse en una feria, sino en un movimiento de afectos, imaginación y comunidad que se multiplica donde haya públicos para compartir.

La IV Feria infantil El Trompo en este 2026 se dedica al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.