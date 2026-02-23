Niños y jóvenes espirituanos conmemoran reinicio de las luchas por la independencia de Cuba

Como parte de la conmemoración por el reinicio de las luchas por la independencia de Cuba el 24 de febrero, los movimientos juveniles y organizaciones estudiantiles de la provincia han diseñado un programa de actividades para niños y jóvenes en todos los municipios espirituanos

Los jóvenes han participado en trabajos voluntarios en homenaje a la efeméride del 24 de febrero. (Foto: Facebook)

El próximo 24 de febrero Cuba celebrará el aniversario 131 del reinicio de las luchas por la independencia, motivo por el cual los movimientos juveniles y organizaciones estudiantiles en Sancti Spíritus han diseñado un programa de actividades para niños y jóvenes en todos los municipios espirituanos.

“Durante el pasado fin de semana se realizaron varias actividades, entre ellas trabajos voluntarios para apoyar la producción de alimentos destinados al consumo social de conjunto con la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); además de obras de impacto en los ocho municipios de la provincia, donde nuestros jóvenes juegan el papel protagonista”, precisó Abran Sánchez González, primer secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Sancti Spíritus.

Añadió que este lunes tiene lugar el taller virtual “Mis manos por Cuba”, donde los estudiantes espirituanos podrán exponer cómo participan en las tareas de impacto relevantes para el país.

Mientras, este 24 de febrero en las principales plazas y parques de Sancti Spíritus tendrán lugar diversas actividades culturales, deportivas y recreativas que llegarán hasta varios consejos populares del territorio y, además, contarán con la presencia de la Brigada de Instructores de Arte y la Asociación Hermanos Saíz.