En Video: Un código para preservar el bien más sagrado de Cuba

La Gaceta Oficial de la República de Cuba, el pasado 28 de enero publicó el Código de la niñez, adolescencia y juventudes, el cual refrenda la importancia de preservar todos los derechos de quienes son el presente y futuro de la nación.

Entre otros asuntos, refuerza principios esenciales como el interés superior de los menores de edad, la participación progresiva, la autonomía personal, y reafirma la corresponsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad en la garantía de derechos como la formación, el desarrollo y el bienestar de la infancia y la juventud.