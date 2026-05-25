Reporta Sancti Spíritus tasa de prevalencia de diabetes mellitus más alta de Cuba

Ocho de cada 10 espirituanos pesquisados padecen de esta enfermedad, con marcada incidencia en las gestantes del territorio

“Con una dieta adecuada y un estilo de vida saludable, la diabetes mellitus puede controlarse”, precisó la doctora Luis Julién. (Foto: Facebook)

La necesidad de implementar acciones efectivas de prevención contra la diabetes mellitus permanece en la agenda del Sistema de Salud en Sancti Spíritus, provincia con una tasa de prevalencia de este padecimiento de un 80 por ciento, la más alta de Cuba.

Ante este escenario, precisó la doctora Olgunka Indira Luis Julién, jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, se incrementan las labores educativas en la Atención Primaria de Salud con la población general y los grupos de riesgo, fundamentalmente.

Dichas acciones —agregó— cuentan con la participación de equipos multidisciplinarios conformados por endocrinólogos, nutricionistas, ginecobstetras, psicólogos, podólogos y promotores de salud, encargados de la prevención, educación y atención diabetológica de los pacientes.

Luis Julién aludió a la alimentación poco saludable basada en la ingesta de alta cantidad de carbohidratos, grasas y azúcares; la falta de actividad física, el sobrepeso y la obesidad, el consumo de tabaco y el alcoholismo, como factores de riesgo de padecer diabetes mellitus.

La también especialista de primer grado en Endocrinología llamó la atención sobre el incremento en la provincia del número de mujeres con hiperémesis gravídica asociada a la diabetes mellitus en el embarazo.

De acuerdo con la literatura médica, la hiperémesis gravídica, caracterizada por la presencia de náuseas y vómitos intensos y persistentes durante el embarazo, puede llevar a la deshidratación, pérdida de peso y desequilibrios electrolíticos; de ahí, el difícil manejo de esta afección en las pacientes con diabetes gestacional.

La doctora Luis Julién alertó, igualmente, sobre el ascenso de la diabetes mellitus en la población infantil de la provincia, que tiene en la obesidad y en los malos hábitos alimentarios, la puerta de entrada de múltiples enfermedades.

En este sentido, hizo referencia a la sobreexposición a las pantallas (permanecer muchas horas frente a un celular, tabletas, computadoras u otro dispositivo) el detonante para la adquisición de mayor cantidad de peso corporal debido a la inactividad física.

Por otra parte, la especialista enfatizó en que, a pesar de la falta de insumos actuales, el acceso a la insulina y a otros medicamentos indispensables para el enfermo diabético, el pilar de tratamiento más importante es la dieta.

“Con una alimentación adecuada, un estilo de vida saludable y la práctica de ejercicios físicos de 35 a 40 minutos, como mínimo tres veces por semana, en buena parte de los casos, la diabetes mellitus se controla”, apuntó finalmente Luis Julién.

La diabetes, según definiciones contenidas en la revista Pan American Health Organization (PAHO), es una enfermedad metabólica crónica, caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), que, con el tiempo, conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.

A tenor de la Federación Internacional de Diabetes, 578 millones de adultos vivirán con la enfermedad en 2030, y el número alcanzará los 700 millones en 2045, cifras en correspondencia con el aumento de la demografía y el envejecimiento de las poblaciones a escala global.

En Cuba se aplica el Programa Nacional de Atención al Diabético, en el que resulta prioridad el diagnóstico temprano y, sobre todo, la educación del paciente en esa enfermedad crónica.