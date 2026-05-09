Pacientes de varias provincias se benefician con oxigenación hiperbárica en Sancti Spíritus

El Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos es la única institución de su tipo en la región central del país que presta este servicio a niños y adultos

La medicina hiperbárica ha demostrado ser una alternativa terapéutica eficaz. (Foto: Arelys García/ Escambray)

Alrededor de 600 pacientes de la mayoría de las provincias cubanas han recibido los beneficios de la oxigenación hiperbárica durante los últimos cinco años en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, única institución de su tipo en la región central del país que presta este servicio.

De acuerdo con la doctora Lisett Rodríguez Muro, al frente de la Sección de Cámara Hiperbárica en la citada instalación sanitaria, esta modalidad de tratamiento genera una serie de cambios favorables en el organismo, y es aplicada a niños y adultos con disímiles padecimientos.

En tal sentido, Rodríguez Muro aludió a los accidentes cerebrovasculares, heridas complicadas, polineuropatías, esclerosis múltiple, sordera súbita, intoxicación por monóxido de carbono, la ostiomielitis aguda y la crónica, entre otras afecciones.

Esta terapéutica ha mostrado resultados muy positivos en la enfermedad de Perthes (una necrosis avascular de la cabeza del fémur) en niños espirituanos, y en el tratamiento del pie diabético, evidente en la reducción de la inflamación y la regeneración de los tejidos afectados, precisó la especialista de primer grado en Medicina Interna.

En esta sección de Cámara Hiperbárica se incluyen, también, terapias concernientes a la medicina subacuática, relacionada con la atención a los pacientes implicados en accidentes de buceo, explicó Rodríguez Muro.

“El tratamiento para las diversas enfermedades —detalla el licenciado en Enfermería Pedro Miguel Díaz López— consiste en administrar oxígeno a presiones superiores a la atmosférica; ello hace que, gracias a las leyes físicas de los gases, aumente la concentración de oxígeno en la sangre y en todos los tejidos del organismo”.

Respirar este oxígeno a presión controlada tiene un efecto antiinflamatorio, neovascularizador, antioxidante y antibactericida, agregó Díaz López, quien ponderó, igualmente, su importancia en la cicatrización, la oxigenación de los tejidos, el proceso de ostiogénesis (formación de los huesos) y disminución del edema.

La cámara hiperbárica multiplaza existente en el Camilo Cienfuegos ha beneficiado a pacientes no solo de la región central; sino, también, de las provincias de La Habana, Matanzas, Pinar del Río, Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba.

Actualmente, debido a las restricciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba al sector de la Salud, dicha cámara ha reducido la vitalidad de sus atenciones, motivado, en lo fundamental, por la carencia de insumos y componentes importantes como el filtro del compresor y las máscaras individuales; además de las dificultades con la disponibilidad de oxígeno, en ocasiones.

La aplicación internacional de la oxigenación hiperbárica ha demostrado eficacia terapéutica, reducción de complicaciones y optimización de los recursos hospitalarios; en Sancti Spíritus varias investigaciones médicas contemplan la efectividad de esta terapéutica.