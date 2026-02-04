Reporta Unión Eléctrica caída parcial del SEN en la zona oriental

Tras el suceso, comenzaron a prepararse los protocolos de restauración de la zona oriental para garantizar su nueva conexión al SEN, los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento

Cubadebate

4 febrero, 2026 - 10:29pm

cuba, union electrica, apagones, electricidad, termoelectrica
La afectación comprende a la región oriental de Cuba. (Foto: Unión Eléctrica/Facebook)

Siendo las 20:54 de la noche ocurre un fallo en la subestacion Holguín 220 kV que provocó la desconexión del Sistema eléctrico en la zona oriental dejando sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Con la desconexión salen de servicio la unidad de la CTE Felton, los motores de Moa y las unidades 3 y 5 de Rente.

En estos momentos se preparan los protocolos de restauración de la zona oriental para garantizar su nueva conexión al SEN, los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento .

Cubadebate

Texto de Cubadebate

