Reporta Unión Eléctrica caída parcial del SEN en la zona oriental

Siendo las 20:54 de la noche ocurre un fallo en la subestacion Holguín 220 kV que provocó la desconexión del Sistema eléctrico en la zona oriental dejando sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
Con la desconexión salen de servicio la unidad de la CTE Felton, los motores de Moa y las unidades 3 y 5 de Rente.
En estos momentos se preparan los protocolos de restauración de la zona oriental para garantizar su nueva conexión al SEN, los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento .
