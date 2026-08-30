Rescatan niña de seis años dos días después de avalancha en Nepal

La menor, identificada como Manisha Magar, fue hallada en un hueco y bajo una gran cantidad de restos de casas destruidas y árboles caídos en la región de Timure, una de las más afectadas

Luego de recuperar la conciencia, Manisha fue alimentada con agua de arroz para reanimarla. (Foto: Captura de pantalla)

La niña Manisha Magar, de seis años, que fue rescatada dos días después de las devastadoras riadas repentinas en Nepal, se ha reencontrado con sus padres en el Hospital Universitario de Katmandú, donde se reporta en estado estable, informaron fuentes de esa institución sanitaria.

Los equipos de rescate se encontraban cerca de Syabrubesi, en el distrito de Ruswa, buscando supervivientes cuando les pareció oír a un gato atrapado bajo los escombros.

Sanju Khatri, agente de la Fuerza Armada de Policía de Nepal, explica que los rescatistas registraron la zona y comenzaron a retirar los escombros. Fue entonces cuando encontraron a Manisha, que estaba atrapada bajo los escombros.

Tardaron unas dos horas en rescatarla. El video que se muestra a continuación recoge el momento en que la sacaron con vida de entre los escombros.

Estaba viva, pero apenas respondía, explica el responsable. El equipo de rescate solicitó un helicóptero, pero debido a las malas condiciones meteorológicas no pudieron evacuarla.

A continuación, la llevaron al campamento de rescate y le dieron agua. Manisha recuperó la conciencia al cabo de un rato y comenzaron a darle agua de arroz hervido para reanimarla.

Estaba traumatizada, pero en la tarde del sábado fue trasladada en avión al servicio de urgencias pediátricas del Hospital Universitario de Katmandú.

En una actualización de este domingo, el hospital informó que Manisha se está recuperando.

También se conoció que Nepal ordenó a los equipos de rescate que buscan sobrevivientes ponerse a salvo tras recibir información acerca de la rotura de una represa del lado del Tíbet. Se indicó al personal que se mantuvieran en máxima alerta.



Varios equipos de rescate laboran en las zonas devastadas.

Son cientos los cuerpos que ya se recuperaron después de que el miércoles se desatara una pared de agua helada y lodo, similar a un tsunami, que sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en el Tíbet.

Entre las personas desaparecidas hay cientos de excursionistas que visitaban el Himalaya y decenas de peregrinos hindúes que se dirigían al nevado sagrado tibetano de Kailash.

(Con información de agencias)