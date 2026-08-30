Adiós a la Feria del Libro (+fotos)

El suceso cultural trastocó las rutinas del área del parque Serafín Sánchez Valdivia, de la urbe del Yayabo. (Fotos: Alien Fernández Martínez/Escambray)

Después de varias jornadas, el capítulo espirituano de la XXXIV Feria Internacional del Libro se despidió de esta tierra.

Si bien el número de títulos y ejemplares en venta en nada se correspondió a las ediciones en que se abarrotaba el área del parque Serafín Sánchez Valdivia durante toda la semana, sí se logró romper las rutinas de la sosegada urbe del Yayabo.

Lamentablemente, pocos títulos y ejemplares se pusieron a disposición de los públicos.

Presentaciones y ventas de libros mediante las plataformas digitales, paneles y lecturas permitieron la confluencia en espacios comunes de públicos, escritores e investigadores. Aunque sigue siendo el talón de Aquiles de todo evento en esta tierra: la escasa presencia de personas más allá de los propios del gremio protagonista del encuentro.

“Es muy importante que se realice siempre la feria, a pesar de todos los problemas que tenemos porque confirma que el libro sigue siendo de interés —considera Jorge G. Silverio, a quien junto a Manuel González Busto se dedicó el capítulo espirituano del mayor suceso cultural del país—. A mi juicio, la literatura siempre salva. Se logró gracias al esfuerzo de muchos”.

La Feria de intercambios en la sede del Comité provincial de la Uneac se robó la atención.

Por esa comunión de empeños y a fin de suplir las ausencias de libros en los anaqueles, se diseñó y materializó un programa cultural diverso y ambicioso, sobre todo para los actuales complejos tiempos.

Aportaron con propuestas valiosas quienes integran las filiales espirituanas de la Asociación Hermanos Saíz, (AHS) y la Unión de Historiadores de Cuba, (Unhic), el Comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, (Uneac), la Editorial Luminaria, la red de museos y la Asociación Nacional de ciegos y débiles visuales.

Igualmente, el resto de las artes se rindieron ante la literatura. La Galería de arte Oscar Fernández Morera acoge la muestra personal de Yudit Vidal Faife bajo el título La pintura se hizo poema y en las paredes de la Casa del teatro cuelgan las piezas de Catarsis, de los jóvenes creadores Lázaro Bonachea, Gerardo Reina y Daniel González.

Las unidades artísticas infantiles dialogaron con los públicos espirituanos.

Por su parte, las artes escénicas subieron al escenario con los entusiastas actores de Dador teatro, quienes vinieron desde Trinidad y todas las unidades infantiles pertenecientes al movimiento de aficionados hicieron suyos el área Tesoro de papel.

Los invitados y escritores del patio dijeron oficialmente adiós a la XXXIV Feria Internacional del Libro con una velada protagonizada por la música y la literatura en el Teatro Principal. Se reconocieron a los escritores espirituanos homenajeados Jorge G. Silverio Tejera y Manuel González Busto. Precisamente, poemas de este último, se escucharon gracias al talento del cuarteto A su tiempo.

Además de la presentación de novedades literarias aun con olor a cascarón, la Feria de intercambios de Libros con sede mensualmente en la sede del Comité provincial de la Uneac se robó el show de quienes apostaron por vivir, aunque sea pocas horas, el mayor suceso cultural del país.