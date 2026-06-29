Responden emigrados al llamado de Cuba para transformaciones

Al llamado hecho desde La Habana han respondido cubanos en Argentina, Nicaragua, Perú, Colombia, México, Uruguay y República Dominicana, entre otros países

El foro en Montevideo permitió “fortalecer, multiplicar ese llamado que ha hecho la máxima dirección de la Revolución cubana”, aseguró Portuondo. (Foto: PL)

La diáspora cubana está llamada a contribuir al desarrollo de la isla, afirmó en Montevideo el presidente pro tempore de la Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe, Enrique Portuondo.

Así lo declaró a Prensa Latina, al término de celebrarse en la capital uruguaya el octavo encuentro regional de esa agrupación, que reunió a delegados de nueve países de forma presencial y las intervenciones de otros vía virtual.

Portuondo dijo que el foro se realizó con carácter de extraordinario ante las difíciles condiciones impuestas por el reforzado bloqueo de Estados Unidos contra la isla antillana.

También ante el conjunto de medidas adoptadas por el gobierno cubano que, entre otros propósitos, alientan la participación de la emigración en la transformación y recuperación de la economía.

Creo que la celebración de este encuentro regional Uruguay ocurre en el momento oportuno en el cual más que nunca se ha llamado al aporte de los cubanos en el exterior para contribuir en cualquier área, en lo económico, político, en el orden social, cultural, deportivo, apuntó.

Enfatizó en que el foro en Montevideo permitió “fortalecer, multiplicar ese llamado que ha hecho la máxima dirección de la Revolución cubana”.

Los cubanos que hoy residimos en cualquier parte del mundo tenemos la responsabilidad de participar en la transformación de nuestro país, para fortalecer el socialismo y darle cumplimiento a las medidas asumidas por el gobierno, expresó.

Al respecto instó a sumar, fortalecer y unificar las asociaciones de compatriotas en el exterior y apelar a “nuestros amigos solidarios a través de las campañas de solidaridad desde cualquier parte”.

Aseveró que al llamado hecho desde La Habana han respondido cubanos en Argentina, Nicaragua, Perú, Colombia, México, Uruguay y República Dominicana, entre otros países.

Las asociaciones y la propia red tienen la encomienda de sumar a los cubanos, multiplicar la información, manifestarnos en las redes sociales y trabajar en conjunto con nuestras embajadas y consulados en el despliegue de actividades que los conciten.

Vivimos fuera de la tierra que nos vio nacer, pero seguiremos contribuyendo con ese país que nos formó y hoy está resistiendo un bloqueo inhumano, agregó Portuondo.

Refirió que se trata de amor por la patria y por un futuro mejor para sus compatriotas, que incluye la “defensa de la soberanía y los principios que nos legaron los líderes históricos de la Revolución cubana».