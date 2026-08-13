Victoria sobre la conspiración trujillista, una muestra de la genialidad de Fidel (+fotos)

En el aeropuerto de Trinidad, escenario donde tuvieron lugar estos hechos, se rindió tributo eterno al líder histórico de la Revolución en su centenario

En el acto se les rindió tributo a quienes perdieron la vida durante los sucesos del aquel 13 de agosto de 1959. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

En el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz, una representación de trinitarios, junto a autoridades de la provincia y el municipio, recordaron hoy el aniversario 67 de la derrota a la invasión trujillista, estrategia dirigida por el Comandante en Jefe el 13 de agosto de 1959.

El homenaje se inició con una peregrinación desde el antiguo cuartel, hoy sede del Partido municipal, hasta el aeropuerto Alberto Delgado, donde miembros del Ejército Rebelde, con el apoyo del pueblo, neutralizaron la invasión y capturaron a los mercenarios enviados por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Sancti Spíritus y Trinidad presidieron el acto.

Durante la operación, que trascendió como una gran derrota contra las fuerzas del imperialismo norteamericano, perdieron su vida los revolucionarios Eliope Paz Alonso, Frank Hidalgo Gato y Héctor Reitor Fajardo, a quienes se les rindió sentido tributo.

Versos y canciones fueron dedicadas al líder histórico de la Revolución, quien en esa fecha cumplía 33 años y prefirió estar en el teatro de operaciones junto a Camilo Cienfuegos, Celia Sánchez y otros altos oficiales para protagonizar una de las primeras batallas de la Revolución.

Durante el acto se hizo entrega, además, del carné de militantes del Partido y de miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Se hizo entrega, además, del carné de militantes del Partido y de miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a trabajadores de méritos relevantes.

Al recordar la impronta del Comandante en Jefe, en el año de su centenario, William Rodríguez Turiño, primer secretario del Partido en Trinidad, lo calificó de gigante invencible.

Ratificó, asimismo, que los trinitarios renuevan sus compromisos de fidelidad; y no habrá descanso por lograr el mayor de los monumentos a su vida: una patria socialista y eterna, dijo.

Al recordar la impronta de Fidel, William Rodríguez Turiño, primer secretario del Partido en Trinidad, lo calificó de gigante invencible.

Usted, añadió, sigue siendo de los imprescindibles, presente en las nuevas batallas por ganar, sus enseñanzas y ejemplo nos guiarán siempre.

La conmemoración estuvo presidida por Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del PCC y su primera secretaria en la provincia, el Gobernador Alexis Lorente Jiménez y otras autoridades municipales, quienes participan en un recorrido por varias obras económicas y sociales concluidas en saludo a la fecha, entre ellas la sede de la Dirección de Desarrollo Municipal, la reapertura del Coopelia Fresa y Chocolate y la estación de bombeo con cambio de matriz energética, la primera en funcionamiento en el área urbana.