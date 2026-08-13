Sancti Spíritus: Melodías para Fidel (+fotos y video)

Se unieron la Banda Provincial de Conciertos y el Coro Vocal Imago en la interpretación de Yo soy Fidel

La Banda Provincial de Conciertos regaló una presentación especial dedicada al Comandante en Jefe. (Fotos: Lisandra Gómez/Escambray)

Los portales de la Casa de cultural Osvaldo Mursulí, de la ciudad del Yayabo, guarida segura de las retretas de la Banda Provincial de Conciertos, fueron testigos de una presentación especial. La emblemática agrupación se sumó a los agasajos de esta tierra dedicados al Comandante en Jefe Fidel Castro.

El concierto es también el homenaje de la enseñanza artística al centenario de Fidel Castro.

Un variado programa que incluyó clásicos del pentagrama cubano, un pasodoble y tango, el emblemático Pensamiento y Cuba, qué linda es Cuba,sonorizó este 13 de agosto de 2026 a la añeja urbe, muy cerca del primer escenario en que el hijo de Birán les habló a los espirituanos: el balcón de la actual Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena.

Como regalo especial del concierto, el Coro Vocal Imago, de conjunto con la centenaria agrupación interpretó la melodía Yo soy Fidel, del instructor de arte guantanamero Claudio Casal.

Interpretaron temas clásicos del pentagrama cubano e internacional.

“El arreglo musical es de Rafael Rodríguez y la orquestación del maestro guantanamero Conrado Monier. Su autor se inspiró en el discurso de Daniel Ortega Saavedra, en 2016, entonces presidente de la República de Nicaragua, durante el tributo del pueblo de Cuba en La Habana”, acotó el Maestro Sander Morgado Cabrera, director del coro.

Precisamente, él y Yasmín Melían fueron las voces principales de la melodía. Se convirtió esta en la iniciativa principal del gremio musical espirituano, convocado por el Instituto Cubano de la Música.

La melodía Yo soy Fidel es de la autoría del instructor de arte guantanamero Claudio Casal.

Igualmente, reconoció Morgado Cabrera, también profesor de la Escuela de arte Ernesto Lecuona de Sancti Spíritus, que es el homenaje de la enseñanza artística, ya que en ambas agrupaciones están presentes docentes y estudiantes.