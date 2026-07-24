Restablecen líneas eléctricas dañadas por tormenta local severa

En la cabecera provincial fueron afectados la mayoría de los circuitos. (Foto: Facebook)

Como consecuencia de las tormentas locales severas registradas en los municipios de Trinidad, Sancti Spíritus y Taguasco, se han producido múltiples averías en el sistema electroenergético de la provincia, lo que ha ocasionado interrupciones en diversas zonas del territorio, donde laboran desde el amanecer las brigadas de linieros.

En el municipio de Sancti Spíritus fueron afectados los circuitos 111, 112, 119, 19 de Managuaco y el 4 de Banao, por causas que van desde ramas en árboles en las líneas, postes partidos, líneas en el suelo y transformadores dañados, mientras en Taguasco y Trinidad los mayores daños se reportan en los circuitos 75 y 24, así como el 1815 de Topes de Collantes.

De acuerdo con Reinaldo Montero, director del Despacho en le Empresa Eléctrica Provincial, hasta el momento se encuentran restablecidas partes del circuito 111 que abastece al Hospital Provincial, aunque queda afectado el resto por averías; también el 112 ciudad, salvo algunas zonas que permanecen con cables en el piso, además del 118 y el 117, todos del municipio cabecera.

A pesar de que se han movilizado las brigadas de linieros que trabajan intensamente para restaurar los daños, explicó Reinaldo, todavía restan circuitos por verificar y los que están en apagón, entre ellos el 116, 121 y el 115, al reconectarse pueden presentar averías en líneas, imposibles de detectar hasta que no se restablezca el fluido eléctrico.

Por otra parte, informaciones de la Empresa Eléctrica reportan una decena de transformadores dañados en zonas de Cabaiguán, Yaguajay, Sancti Spíritus, Taguasco y Jatibonico, y actualmente registran 225 quejas pendientes por visitar en toda la provincia. Se mantienen los carros trabajando para dar solución a las mismas, algo que se dificulta debido a la complejidad del trabajo o el difícil acceso al lugar.