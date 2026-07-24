Evocación del Moncada en Taguasco (+fotos y video)

En este municipio espirituano se desarrolló el acto provincial por el aniversario 73 de la gesta

Taguasco conmemoró la efeméride moncadista en nombre de todos los espirituanos. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Con la motivación del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, tuvo lugar en el municipio espirituano de Taguasco el acto provincial por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Cientos de taguasquenses se dieron cita en la Plaza de la Revolución de la localidad, en una concentración que contó, además, con la presencia de dirigentes del Partido y del Gobierno de los ocho municipios espirituanos.

Aliens Vera López, primer secretario del Comité Municipal del Partido en Taguasco aseguró a los presentes que el 26 de Julio fue una motivación más, pero falta mucho aún por alcanzar.

“Cumplir los planes no siempre significa que estén satisfechas las necesidades del pueblo. En nuestro municipio decrece la incidencia de delitos en general, se cumplen las campañas de siembra de frío y primavera y nos autoabastecemos de leche para el consumo social”, apuntó Vera López.

Aliens Vera reconoció la abnegación del pueblo taguasquense.

Durante la conmemoración se entregaron carnés del Partido y de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a nuevos integrantes de estas organizaciones y se reconocieron las entidades destacadas del municipio sede de las actividades por el Día de la Rebeldía Nacional, entre las que sobresalen la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández, de Tuinucú, y la Fábrica de Cemento Siguaney.

La dirección general de Salud en la provincia recibió un reconocimiento especial de la máxima dirección del Partido y el Gobierno de Sancti Spíritus por la labor realizada en tan difíciles circunstancias. Nuestra provincia exhibe hoy la tasa de mortalidad infantil más baja de todo el país, entre otros indicadores satisfactorios.

También fue reconocido el Museo Casa Natal del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, que por espacio de 35 años ha salvaguardado una parte imprescindible de la memoria histórica del territorio y conserva con celo el hogar donde viera la luz hace 180 años el patriota insigne de los espirituanos.

Amenizada por el talento artístico local, la celebración fue la mejor tribuna para reconocer la labor realizada por los municipios de Fomento y Trinidad que, junto a Taguasco, sede del acto provincial por el 26 de Julio, contribuyeron a que la provincia fuera reconocida por el Buró Político con motivo de la efeméride.

Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, tuvo a su cargo las palabras centrales del acto, en las que transmitió una felicitación para todos los espirituanos, en especial, al pueblo de Taguasco, que con su quehacer diario avanza en la solución de problemáticas económicas y sociales propias y aporta al desarrollo de la provincia.

Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, tuvo a su cargo las palabras centrales del acto.

“En este territorio podemos apreciar de manera inequívoca cómo se aplica la visión fidelista de que la historia se forja en lo cotidiano.

“Precisamente hoy, cuando conmemoramos la gesta del Moncada, debemos regresar al pensamiento y la obra del Comandante en Jefe de la Revolución cubana”, aseguró Pérez Martín.

El acto provincial por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes estuvo presidido, además, por Alexis Lorente Jiménez, gobernador provincial; Magalys Rodríguez Pérez, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Taguasco; así como otros dirigentes del Partido, del Gobierno y las organizaciones políticas y de masas del municipio y la provincia.

Después de concluido el acto tuvo lugar un recorrido por obras que ven la luz a partir del empeño de los taguasquenses.

La reapertura de una pizzería y una cremería, un nuevo punto de venta de productos agrícolas asociado a la Fábrica de Cemento Siguaney y la puesta en marcha de una panadería con hornos de leña para evitar las interrupciones en la producción que imponen los cortes eléctricos se incluyeron entre los sitios visitados.

La respuesta de los cubanos es una sola: resistir y vencer

Consciente de que Sancti Spíritus, como Cuba entera, enfrenta desafíos que se superan día a día, Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en esta central provincia, exhortó a los espirituanos a continuar redoblando esfuerzos en todos los escenarios e impulsando los programas priorizados que se llevan a cabo en el territorio.

Al resumir el acto en homenaje al aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que tuvo lugar este viernes en Taguasco, Pérez Martín evocó al Comandante en Jefe Fidel Castro en el año de su centenario. “Cien años después del 13 de agosto de 1926, su pensamiento no es reliquia de museo, sino herramienta viva para los desafíos de hoy —aseguró—. La semilla que sembró aquel 26 de julio de 1953 ha dado frutos que ni el más feroz de los imperios ha podido arrancar. Porque Fidel no es pasado: es presente y es futuro. El centenario nos convoca a ser, cada uno desde su trinchera, un Fidel en la batalla cotidiana por la supervivencia y el desarrollo de nuestra Patria”.

En su discurso, la primera secretaria insistió el peligro que representa para Cuba la agresión permanente de lo que calificó como un enemigo poderoso: “El bloqueo genocida, recrudecido como nunca, pretende asfixiarnos. Pero la respuesta de los cubanos es una sola: resistir y vencer. En Sancti Spíritus lo sabemos bien. Nos sobreponemos día tras día bajo el concepto de la unidad y la participación popular, un recurso inagotable.

Deivy Pérez Martín evocó a Fidel en el año de su centenario.

“Y para hacer frente a ese enemigo poderoso que amenaza constantemente con invadirnos, el pueblo espirituano, como Cuba toda, se alista para la defensa, no con un ejército de mercenarios, sino con los hombres y mujeres que luchan día a día por el desarrollo de la isla; con los mismos ciudadanos que enfrentan los rigores del bloqueo y están dispuestos a dar su vida si fuera ese el precio a pagar por defender nuestro proyecto de nación. En este país, la doctrina de la guerra de todo el pueblo, más que una consigna, es una firme convicción”, subrayó.

Y como la Revolución se defiende también en el cumplimiento diario del deber, los espirituanos llevamos adelante las tareas de la economía con especial dedicación, de acuerdo con Pérez Martín. Ello se traduce en los resultados macroeconómicos de la provincia y en la producción de alimentos, que no obstante debe incrementarse para elevar los niveles de satisfacción del pueblo.

Pérez Martín explicó que, ante el desabastecimiento de combustibles fósiles, la batalla en el terreno energético se dirige al uso, cada vez mayor, de fuentes renovables de energía, las cuales benefician, con la instalación de más de 11 950 sistemas solares fotovoltaicos, programas priorizados de la salud y educación, niños electrodependientes, viviendas aisladas, productores agrícolas, sucursales bancarias y eléctricas, funerarias, emisoras de radio, otros servicios y el sector residencial. La potencia de generación de los 10 parques solares fotovoltaicos dispuestos pudiera alcanzar el 25 por ciento del consumo de la provincia.

Especial impacto han tenido los 72 equipos eléctricos que funcionan en el territorio para la transportación de pasajeros, dentro de los que se destacan los 48 populares Ecomóviles y otros 251 que prestan servicios de carga para la distribución de pan, aseguramiento a los centros de la salud y productos del agro, entre otros.

“La economía es la principal trinchera de hoy —señaló—, pues lograr la estabilidad macroeconómica, la apertura productiva, la seguridad jurídica y la modernización a corto plazo son los pilares del cambio de paradigma, de la creación heroica del modelo cubano actual. Podemos decir que el principal reto del Moncada en este 2026 es, precisamente, la eficiente implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas hace apenas unos días.

“Hoy, cuando Cuba atraviesa cambios profundos y enfrenta desafíos sin precedentes, la unidad es más necesaria que nunca. No una unidad vacía o declamatoria, sino la unidad en la acción. No la unidad como lema, sino la unidad que deseó Martí: una nación con todos y para el bien de todos.

“En una sola cosa somos iguales al 26 de julio de 1953: la misma fe en los destinos de la patria, la misma confianza en las virtudes de nuestro pueblo, la misma seguridad en la victoria, la misma capacidad de soñar con todo aquello que serán realidades de mañana”.

En un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por los Estados Unidos, el municipio de Taguasco se alza como un baluarte de la resiliencia en Sancti Spíritus, sostuvo la miembro del Comité Central frente al pueblo donde naciera el Comandante Armando Acosta.

“En medio de las dificultades objetivas generadas por la política hostil de Washington, el territorio ha cumplido las principales tareas políticas, económicas y sociales, con lo cual se ha convertido en un referente para el resto de la geografía espirituana”, añadió.

La secretaria hizo referencia a las iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la población, con un enfoque integral que abarca desde la producción de alimentos hasta la conservación de los recursos naturales, con lo cual demuestra que es posible progresar incluso bajo las más duras condiciones.

El sector social constituye otro pilar de estabilidad. La educación, el deporte y la salud mantienen indicadores sólidos, gracias a la consagración de sus trabajadores y al respaldo del sistema institucional. “Pero si hay un ámbito donde Taguasco brilla con luz propia, es en la cultura comunitaria, donde el quehacer artístico y las tradiciones se convierten en un escudo espiritual que fortalece la identidad y la resistencia de su gente. Aquí el elemento clave en estos resultados ha sido el fortalecimiento del vínculo orgánico entre el Partido, las organizaciones políticas y de masas, las entidades administrativas y el Gobierno”.

No obstante, el reconocimiento no se limitó a Taguasco, también Pérez Martín extendió su felicitación a los municipios de Trinidad y Fomento, por su labor en esta etapa, y a todo el pueblo espirituano, que día a día protagoniza una firme demostración de unidad y resistencia.

“En nombre de la dirección del Partido y del Gobierno reciban todos los espirituanos una merecida felicitación por tanto esfuerzo y, especialmente, por los resultados de esta etapa —subrayó—. Los espirituanos, como dignos hijos de esta Patria, han vuelto a demostrar que están a la altura de su historia, forjada en siglos de lucha emancipadora, desde los albores de la Colonia hasta los tiempos actuales.

“Por cada piedra en el camino, por cada prueba que la Patria nos exija —aunque tengamos que poner la vida en la balanza—, alzaremos la voz con la misma fiereza del prócer inmortal. El Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, con el pecho abierto por el plomo enemigo, no pidió tregua ni lamento: ordenó seguir adelante. Y nosotros, fieles a su legado, repetimos con el alma y lo reitero: ¡Que siga la marcha, cueste lo que cueste!”.

Así lo reconocía hace 40 años el Comandante en Jefe Fidel Castro, durante la celebración por el 26 de Julio en Sancti Spíritus: “En esta provincia se respira aire de lucha, aire de historia, aire de leyenda (…). Aquí se puede hablar de patriotismo, aquí se puede hablar de firmeza, aquí se puede hablar de heroísmo, aquí se puede hablar de valentía, aquí se pueden desafiar todos los riesgos, todos los peligros”.

Porque un pueblo que logra vencer sus propias imperfecciones, un pueblo que no conoce el miedo, un pueblo que no se arrodilla ante nadie ni se rinde ante nada es y será por siempre un pueblo invencible”.

Deivy Pérez exhortó a que el 26 de Julio no sea solo una fecha en el calendario. Que sea cada día la certeza de que, como aquella madrugada de 1953, lo imposible es solo cuestión de intentarlo con la fe, la unidad y la dignidad que nos legaron nuestros héroes.

El pueblo de Taguasco colmó la Plaza de la Revolución de ese municipio.

“Ninguna revolución ha transitado por caminos de rosas —recordó—, y la nuestra ha tenido la entereza de resistir más de seis décadas de bloqueo implacable, leyes criminales, guerra híbrida incesante y una escalada de medidas coercitivas unilaterales que ningún otro pueblo habría soportado ni soportaría por tanto tiempo sin doblegarse.

“Pero Cuba no se doblega. Porque esta Revolución no se forjó en la comodidad, sino en la adversidad; no se nutrió de privilegios, sino de sacrificios. Cada zarpazo del imperio ha templado más nuestro acero, cada agresión ha fortalecido nuestra dignidad, cada dificultad ha despertado en nosotros la fibra indomable de quienes prefieren morir de pie a vivir de rodillas.

“Hoy, como ayer, el enemigo vuelve a subestimar a un pueblo que ha hecho de la resistencia su bandera y de la victoria su destino. Que siga apostando por nuestro fracaso: nosotros seguiremos batallando por nuestra Revolución Socialista, como hace 67 años, como siempre, hasta vencer”, concluyó.