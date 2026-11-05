Restos del jet accidentado en Florida aparecen en una cocina a kilómetros del impacto

Restos del jet privado que se estrelló cerca de West Palm Beach, Florida, y mató a nueve personas el pasado 1 de noviembre, fueron hallados a varios kilómetros del sitio del impacto, incluidos fragmentos que podrían aportar nuevos detalles a la investigación, informó la prensa local. Medios locales obtuvieron fotos

Gran cráter y campo de escombros en el lugar del accidente mortal del jet en Greenacres, Florida, Estados Unidos.

Restos del jet privado que se estrelló cerca de West Palm Beach, Florida, y mató a nueve personas el pasado 1 de noviembre, fueron hallados a varios kilómetros del sitio del impacto, incluidos fragmentos que podrían aportar nuevos detalles a la investigación, informó la prensa local.

Medios locales obtuvieron fotos de lo que parece metal retorcido de la aeronave en el piso de la cocina de una mujer que vive a menos de dos kilómetros del lugar del accidente. Ella contó que el objeto perforó su techo y aterrizó dentro de su cocina. La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach recuperó el material el 3 de noviembre como evidencia.

A casi seis kilómetros del sitio, un trabajador encontró en su espacio laboral piezas que parecían del estabilizador de cola del avión.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU. (NTSB) confirmó ese mismo día que recuperó tres fragmentos del elevador izquierdo del jet —una pieza clave para controlar el movimiento de subida y bajada— a entre unos dos y seis kilómetros del punto de impacto.

Un integrante del organismo señaló que esa distancia confirma que esos fragmentos del elevador se desprendieron de la aeronave antes del impacto, aunque aún no se sabe si eso contribuyó al accidente o si las fuerzas violentas las desprendieron.

La investigación identificó al piloto como Jeff Gregory y a la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras. Entre los pasajeros fallecidos se encontraban el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa Helen Sharp, sus dos hijos pequeños, la niñera y una pareja de amigos.

Los investigadores preparan bombear el agua acumulada en el cráter que dejó el impacto del avión contra el suelo para buscar más componentes y un posible grabador de voz de cabina, mientras analizan las condiciones meteorológicas y otras causas de la tragedia.

El accidente, ocurrido el 1 de noviembre cerca de West Palm Beach, dejó un gran cráter y un campo de escombros en la zona de Greenacres, y continúa bajo pesquisa de las autoridades estadounidenses.