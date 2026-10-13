Ron Paul: Aranceles de Trump dañan a EE.UU. y favorecen a los demócratas

Trump ha impuesto aranceles sobre aproximadamente el 54% de los bienes importados desde su regreso a la Casa Blanca

Cubadebate

13 octubre, 2026 - 8:41pm

Trump sostiene una gráfica mientras habla durante el evento de anuncios comerciales «Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser rico» en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca el 2 de abril de 2025 en Washington. (Foto: Internet)

El ex congresista republicano por Texas Ron Paul publicó en Antiwar.com un análisis sobre lo que llama “la otra guerra de Trump”: la guerra arancelaria.

Mientras la guerra con Irán acapara la atención, Paul subraya que los aranceles están infligiendo un daño económico a los estadounidenses que ya venían sufriendo, y que eso explica por qué tantos republicanos en contiendas reñidas se están distanciando del presidente a menos de un mes de las elecciones de medio término.

Según estimaciones de la Tax Foundation citadas por Paul, Trump ha impuesto aranceles sobre aproximadamente el 54% de los bienes importados desde su regreso a la Casa Blanca. Esos aranceles representan un impuesto de más de 800 dólares al año para el hogar estadounidense promedio. “Los aranceles son un impuesto a los estadounidenses”, no a los exportadores extranjeros, afirma Paul.

Paul sostiene que, si bien algunos sectores con competencia externa pueden beneficiarse, los aranceles dañan a empresas estadounidenses como las agrícolas, que dependen de las exportaciones. Y señala que los países suelen responder elevando sus propios aranceles a los productos estadounidenses. Las empresas que importan materias primas y componentes también resultan perjudicadas.

Una encuesta del Cato Institute y Morning Consult a 4150 votantes registrados revela que el 74% de los estadounidenses considera que los aranceles son un factor en el alza de precios, el 53% entiende que debilitan la economía y el 49% afirma que han empeorado sus vidas.

Paul advierte que la ira pública por el daño económico de los aranceles, sumada al desgaste de la guerra con Irán, está ayudando a los demócratas a recuperar el control de una o ambas cámaras del Congreso.

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